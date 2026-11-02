Pedro Sánchez cruzó a Javier Milei: "España no se gobierna desde Buenos Aires"

En declaraciones reproducidas por EFE el mandatario afirmó que "traspasa fronteras, esta internacional ultraderechista", y advirtió que su triunfo electoral podría significar el fin del "modelo social europeo".

"Modelo, por cierto, cuestionado por fuerzas que no solamente buscan debilitar Europa, sino que también tratan de socavar nuestra unidad cuando precisamente más necesitamos de esa unidad. Por supuesto lo que hacen también es pretender dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables", sentenció.

Mientras tanto, Javier Milei se prepara para viajar este martes a la capital de España para participar de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, ciudad que ya visitó en varias oportunidades durante su mandato, algunas veces por motivos personales, como presentarse a dar conferencias o recibir premios en instituciones de derecha.