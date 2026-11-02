Pedro Sánchez cruzó a Javier Milei: "España no se gobierna desde Buenos Aires"
El presidente del Gobierno español aprovechó un acto para despacharse contra el mandatario argentino, a quien verá en la Cumbre Iberoamericana de Madrid.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes el desagrado que mantiene con respecto a algunos de sus pares, a quienes verá la semana que viene en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Entre los aludidos está Javier Milei, a quien no nombró de manera directa.
"España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires", fue la frase tajante con la que Pedro Sánchez le contestó a sus pares frente a las críticas, y a los ataques abiertos como el de Javier Milei, que lo tildó de "dictador" en su último viaje a Madrid.
Sánchez, que es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señaló que los partidos de extrema derecha "financian y marcan los pasos a seguir" cuando logran formar gobierno, y que luego esa fuerza "teje alianzas para debilitar Europa desde dentro".
"Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo", sentenció Sánchez en su discurso en el World in Progress celebrado en el Palacio de Congresos de Cataluña.
Sánchez enfrenta desde acusaciones por corrupción en su Gobierno hasta las dramáticas circunstancias de inundaciones o un choque de trenes en Toledo, y se refirió a la coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox, ambos de ultraderecha y cercanos a la agenda política de Javier Milei.
En declaraciones reproducidas por EFE el mandatario afirmó que "traspasa fronteras, esta internacional ultraderechista", y advirtió que su triunfo electoral podría significar el fin del "modelo social europeo".
"Modelo, por cierto, cuestionado por fuerzas que no solamente buscan debilitar Europa, sino que también tratan de socavar nuestra unidad cuando precisamente más necesitamos de esa unidad. Por supuesto lo que hacen también es pretender dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables", sentenció.
Mientras tanto, Javier Milei se prepara para viajar este martes a la capital de España para participar de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, ciudad que ya visitó en varias oportunidades durante su mandato, algunas veces por motivos personales, como presentarse a dar conferencias o recibir premios en instituciones de derecha.
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