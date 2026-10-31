España: el dramático testimonio de un sobreviviente del choque de trenes en el lugar de la tragedia

El siniestro se produjo cuando un AVE que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, a entre 150 y 200 kilómetros por hora, impactó por detrás contra un tren de la compañía Iryo detenido en la misma vía, en el kilómetro 118, cerca de Urda y Yébenes. Las primeras investigaciones señalan que una caída del sistema de seguridad y comunicaciones LZB por un fallo informático dejó a ambos convoyes en un mismo tramo sin frenado automático y obligó a los controladores de Madrid a supervisar directamente 63 kilómetros. En ese contexto, un controlador autorizó a un tren de Renfe a retomar la marcha a velocidad normal, sin advertirle que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el de Iryo, cuyo maquinista no había podido reanudar la marcha e informó de ello al centro de control.