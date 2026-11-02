Javier Milei se prepara para un nuevo viaje internacional: la agenda semanal

12:00 hs | Educación: El Presidente participará de un encuentro de la organización Argentina por la Educación. Estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

13:00 hs | Agenda internacional y antisemitismo: En Casa Rosada, Milei mantendrá una reunión con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del gobierno de Donald Trump para temas de antisemitismo. Participará también el canciller Pablo Quirno.