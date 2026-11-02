Javier Milei se prepara para un nuevo viaje internacional: la agenda semanal
Se trata de una semana clave, ya que es la previa a recibir al papa León XIV. Los detalles de la agenda presidencial.
El presidente Javier Milei inicia una semana de alta intensidad política y diplomática marcada por una apretada agenda en la Ciudad de Buenos Aires antes de emprender un nuevo viaje internacional a Madrid, donde participará de la Cumbre Iberoamericana.
Junto a miembros clave del Gabinete como Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, el jefe de Estado encabezará encuentros sobre educación, relaciones internacionales y política local.
La agenda de Javier Milei para este lunes 2 de noviembre: Educación, diplomacia y reconocimiento
La actividad oficial del mandatario nacional se concentrará en tres ejes estratégicos durante la jornada del lunes:
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12:00 hs | Educación: El Presidente participará de un encuentro de la organización Argentina por la Educación. Estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
13:00 hs | Agenda internacional y antisemitismo: En Casa Rosada, Milei mantendrá una reunión con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del gobierno de Donald Trump para temas de antisemitismo. Participará también el canciller Pablo Quirno.
19:45 hs | Reconocimiento internacional: Por la noche, el mandatario asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro (CABA), donde recibirá el premio “Gratitud”.
Martes 3 de noviembre: Mesa Política y partida rumbo a Madrid
El martes combinará el análisis de la coyuntura interna con los preparativos de la gira europea:
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11:00 hs | Conferencia de prensa: El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará la habitual rueda de prensa matutina ante los medios acreditados en Casa Rosada.
13:00 hs | Gestión e interna: Se llevará a cabo una nueva reunión de la Mesa Política para delinear la estrategia oficialista.
23:00 hs | Nuevo viaje internacional: Javier Milei partirá por la noche con destino a Madrid, España, encabezando la comitiva oficial integrada por Karina Milei y Pablo Quirno.
Cumbre Iberoamericana en Madrid
En la capital española, el Presidente desarrollará una serie de actividades oficiales entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre en el marco de la Cumbre Iberoamericana. Las precisiones sobre sus encuentros bilaterales y disertaciones serán informadas por la Casa Rosada en las próximas horas.
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