España: de qué murió Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que recibió una fuerte patada en pleno partido

El fatal incidente ocurrió el lunes por la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde De Miguel disputaba un balón largo cuando el arquero visitante, Jesús Owono, salió del área e impactó con su rodilla en el pecho del atacante. La acción provocó que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego.

Tras ser reanimado sobre el césped por los médicos, el jugador fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde su estado neurológico empeoró durante la madrugada cuando finalmente murió.

El CD Tenerife emitió un comunicado en sus redes sociales expresando estar "roto de dolor" ante el trágico desenlace.