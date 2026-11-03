Video: así fue la jugada mortal que le costó la vida a Jesús de Miguel en Tenerife

Jesús de Miguel murió en el hospital

Pese a los esfuerzos médicos, el delantero falleció este martes 3 de noviembre, a las 8, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Había permanecido internado en terapia intensiva después de sufrir el paro cardiorrespiratorio.

La noticia generó una profunda tristeza en el fútbol español, donde diferentes instituciones y clubes expresaron sus condolencias a la familia del futbolista y al Tenerife.