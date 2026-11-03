Video: así fue la jugada mortal que le costó la vida a Jesús de Miguel en Tenerife
El delantero del Tenerife fue golpeado por el arquero Jesús Owono durante el encuentro ante Andorra. El futbolista había sido trasladado de urgencia a terapia intensiva.
La conmoción se apoderó del fútbol español tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido frente al FC Andorra. El episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el arquero visitante, Jesús Owono, salió de su área e impactó con la rodilla en el pecho del atacante.
El dramático momento se produjo cuando el marcador estaba 2-2 y se disputaba el minuto 98. De Miguel había ganado en velocidad y buscaba controlar una pelota aérea para encabezar un contraataque, pero el guardameta abandonó su arco y protagonizó un choque que terminó con el delantero desplomado sobre el césped.
El accidente que terminó con la suspensión del partido
La gravedad de la situación quedó expuesta inmediatamente. Los futbolistas de ambos equipos reclamaron asistencia médica mientras el cuerpo sanitario ingresaba al campo para atender al jugador. El árbitro expulsó a Owono por la violencia de la acción. El arquero se dirigió inicialmente hacia los vestuarios, aunque luego regresó para conocer el estado de salud de su compañero de profesión.
Durante varios minutos, los médicos realizaron maniobras de reanimación sobre el terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López. Después de estabilizarlo, De Miguel fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital de la Candelaria.
El encuentro quedó suspendido y el resultado pasó a un segundo plano. La preocupación también alcanzó a los dirigentes del Tenerife, entre ellos el presidente Felipe Miñambres y el máximo accionista Rayco García, quienes siguieron de cerca el operativo sanitario.
Jesús de Miguel murió en el hospital
Pese a los esfuerzos médicos, el delantero falleció este martes 3 de noviembre, a las 8, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Había permanecido internado en terapia intensiva después de sufrir el paro cardiorrespiratorio.
La noticia generó una profunda tristeza en el fútbol español, donde diferentes instituciones y clubes expresaron sus condolencias a la familia del futbolista y al Tenerife.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario