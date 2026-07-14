España rompió un récord de la Selección Argentina tras avanzar a la final del Mundial 2026
El conjunto español dejó atrás la histórica racha de la Albiceleste e igualó una marca que solo había conseguido Italia.
La clasificación de España a la final del Mundial 2026 no solo significó un paso más hacia el sueño de conquistar el título, sino que también le permitió escribir una nueva página en la historia del fútbol. Gracias a la victoria por 2-0 sobre Francia en Dallas, el conjunto español alcanzó los 37 partidos consecutivos sin perder, una cifra que lo ubica entre las selecciones con las rachas más extensas de todos los tiempos.
El invicto de la Roja comenzó tras la derrota por 1-0 frente a Colombia, en marzo de 2024. Desde entonces, el equipo encadenó una serie de resultados positivos que incluyó la conquista de la Eurocopa 2024, donde venció a Inglaterra en la final, además de una destacada campaña en el Mundial que hoy lo tiene nuevamente peleando por un título.
Con esta marca, España dejó atrás el registro de la Selección Argentina, que había permanecido 36 encuentros invicta entre 2019 y 2022. Aquella histórica racha del equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a su fin en el debut del Mundial de Qatar, cuando cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita.
Un récord con un detalle particular
Al llegar a los 37 partidos sin conocer la derrota, España también igualó el récord que había establecido Italia entre 2018 y 2021. En aquel período, la Azzurra alcanzó la misma cantidad de encuentros invicta antes de consagrarse en la Eurocopa 2021, una seguidilla que terminó precisamente frente a España, en la UEFA Nations League.
Sin embargo, la impresionante racha del seleccionado español tiene una particularidad. Dentro de esos 37 compromisos figura la final de la Nations League 2024/25 ante Portugal, un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y que luego se resolvió desde el punto penal con triunfo 5-3 para los lusos. Aunque aquella definición representó una derrota deportiva para España, las estadísticas oficiales contabilizan ese encuentro como un empate, ya que el resultado válido para este tipo de registros es el de los 90 minutos.
Ahora, con la clasificación a la final del Mundial ya asegurada, España tendrá la oportunidad de quedarse en soledad con el récord de más partidos consecutivos sin perder si consigue evitar la derrota en el encuentro decisivo del próximo domingo.
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