España rompió un récord de la Selección Argentina tras avanzar a la final del Mundial 2026

Sin embargo, la impresionante racha del seleccionado español tiene una particularidad. Dentro de esos 37 compromisos figura la final de la Nations League 2024/25 ante Portugal, un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y que luego se resolvió desde el punto penal con triunfo 5-3 para los lusos. Aunque aquella definición representó una derrota deportiva para España, las estadísticas oficiales contabilizan ese encuentro como un empate, ya que el resultado válido para este tipo de registros es el de los 90 minutos.