Didier Deschamps lamentó la eliminación de Francia y dejó una fuerte crítica al arbitraje
El entrenador francés reconoció que su equipo no estuvo a la altura en la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026.
La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en el plantel y, especialmente, en su entrenador, Didier Deschamps, quien realizó una fuerte autocrítica tras la caída por 2-0 frente a España y admitió que su equipo nunca logró alcanzar el nivel necesario para competir de igual a igual.
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Arlington, el seleccionador francés reconoció que los Bleus no pudieron imponer su juego y destacó las virtudes del conjunto español. "Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos, no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura, no podemos ganar", expresó.
En ese sentido, también hizo referencia a la presión que significó disputar una semifinal mundialista para varios de sus futbolistas. "Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal. No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero tendríamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el ciento por ciento del nivel técnico y físico", agregó.
Didier Deschamps también apuntó contra el arbitraje
Más allá del análisis futbolístico, Deschamps dejó en claro su descontento con la actuación del árbitro salvadoreño Iván Barton. Con ironía, el entrenador lanzó: "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos... ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?", dejando entrever su malestar por varias decisiones tomadas durante el partido.
El técnico francés también cuestionó el penal sancionado por una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, aunque evitó profundizar sobre otras jugadas que consideró polémicas. Al mismo tiempo, hizo un balance de su ciclo al frente del seleccionado, del que se despedirá una vez finalizado el Mundial.
"Estoy contento con todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento", afirmó.
Antes de cerrar la conferencia, Deschamps dejó en claro que el objetivo inmediato será cerrar de la mejor manera su participación en el torneo. "Era el último paso antes de esta posible final... Así que jugaremos el partido por el tercer puesto. Lo jugaremos, eso no le quita mérito a lo que hemos logrado. Pero en este partido, España demostró algo más", concluyó.
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