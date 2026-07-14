Didier Deschamps lamentó la eliminación de Francia y dejó una fuerte crítica al arbitraje

"Estoy contento con todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento", afirmó.

Antes de cerrar la conferencia, Deschamps dejó en claro que el objetivo inmediato será cerrar de la mejor manera su participación en el torneo. "Era el último paso antes de esta posible final... Así que jugaremos el partido por el tercer puesto. Lo jugaremos, eso no le quita mérito a lo que hemos logrado. Pero en este partido, España demostró algo más", concluyó.