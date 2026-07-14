La jugada promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial 2026: "Me voy a tatuar la cara de..."
El defensor de la Roja habló en la previa ante Francia y ahora está más cerca del sueño español. Enterate qué prometió si coronan en la final.
España sorprendió al vencer -sin demasiada dificultad- a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 y la Roja ya se entusiasma con la final, donde espera por el ganador del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar este miércoles, a las 16 (hora Argentina), en Atlanta.
Previo a medirse con Les Bleus, Marc Cucurella se anticipó a un posible resultado y realizó una fuerte promesa en caso de alzarse con la Copa del Mundo. "Me podría hacer un tatuaje, pequeñito", comenzó indicando. Al ser preguntado sobre qué se tatuaría, indicó: "Luis de la Fuente, la cara", dijo, en honor al director técnico.
En este sentido, el defendor comentó de manera risueña: "Creo que es un buen recuerdo. No me he pensado dónde, pero creo que está bien". Finalmente, cerró: "Yo lo firmo, firmo el tatuaje. Después tenemos que ver dónde".
España eliminó a Francia, la favorita, y es el primer finalista del Mundial 2026
El equipo español abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo por intermedio de Mikel Oyarzabal, que cambió un penal por gol para darle tranquilidad a su seleccionado en un duelo de alto voltaje. Ya en el complemento, a los 13 minutos, Pedro Porro coronó una gran jugada colectiva y selló el 2-0 definitivo que le permitió a La Roja asegurar su lugar en el partido más importante del torneo.
Con este triunfo, España quedó a un paso de volver a conquistar la Copa del Mundo -tal como hizo en Sudáfrica 2010- y ahora espera por el ganador de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.
La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio, a las 16 (hora Argentina), y tendrá al conjunto español como uno de sus protagonistas, luego de superar con autoridad a una de las grandes candidatas al título.
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