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La jugada promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial 2026: "Me voy a tatuar la cara de..."

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El defensor de la Roja habló en la previa ante Francia y ahora está más cerca del sueño español. Enterate qué prometió si coronan en la final.

Marc Cucurella prometió un tatuaje en caso de ganar el Mundial 2026... ¿qué se haría?

Marc Cucurella prometió un tatuaje en caso de ganar el Mundial 2026... ¿qué se haría?

España sorprendió al vencer -sin demasiada dificultad- a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 y la Roja ya se entusiasma con la final, donde espera por el ganador del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar este miércoles, a las 16 (hora Argentina), en Atlanta.

Previo a medirse con Les Bleus, Marc Cucurella se anticipó a un posible resultado y realizó una fuerte promesa en caso de alzarse con la Copa del Mundo. "Me podría hacer un tatuaje, pequeñito", comenzó indicando. Al ser preguntado sobre qué se tatuaría, indicó: "Luis de la Fuente, la cara", dijo, en honor al director técnico.

En este sentido, el defendor comentó de manera risueña: "Creo que es un buen recuerdo. No me he pensado dónde, pero creo que está bien". Finalmente, cerró: "Yo lo firmo, firmo el tatuaje. Después tenemos que ver dónde".

España eliminó a Francia, la favorita, y es el primer finalista del Mundial 2026

El equipo español abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo por intermedio de Mikel Oyarzabal, que cambió un penal por gol para darle tranquilidad a su seleccionado en un duelo de alto voltaje. Ya en el complemento, a los 13 minutos, Pedro Porro coronó una gran jugada colectiva y selló el 2-0 definitivo que le permitió a La Roja asegurar su lugar en el partido más importante del torneo.

Con este triunfo, España quedó a un paso de volver a conquistar la Copa del Mundo -tal como hizo en Sudáfrica 2010- y ahora espera por el ganador de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio, a las 16 (hora Argentina), y tendrá al conjunto español como uno de sus protagonistas, luego de superar con autoridad a una de las grandes candidatas al título.

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