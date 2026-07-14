La jugada promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial 2026: "Me voy a tatuar la cara de..."

La promesa de Cucurellapic.twitter.com/4AW6wRu1TQ — minutouno (@minutounocom) July 14, 2026

España eliminó a Francia, la favorita, y es el primer finalista del Mundial 2026

El equipo español abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo por intermedio de Mikel Oyarzabal, que cambió un penal por gol para darle tranquilidad a su seleccionado en un duelo de alto voltaje. Ya en el complemento, a los 13 minutos, Pedro Porro coronó una gran jugada colectiva y selló el 2-0 definitivo que le permitió a La Roja asegurar su lugar en el partido más importante del torneo.