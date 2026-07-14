Estallaron los memes tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

La catarata de publicaciones creció con el correr de los minutos y varios hashtags vinculados a Francia, España y el Mundial 2026 se ubicaron entre las principales tendencias. Entre las reacciones hubo desde ingeniosas ediciones y comparaciones con eliminaciones pasadas hasta festejos de hinchas de distintas selecciones, que aprovecharon el inesperado desenlace de la semifinal para sumarse a la ola de memes que inundó las redes sociales.

Memes y reacciones por la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

Los pibes despidiendo a los chistes de "segundo, Francia". pic.twitter.com/GlNFohTrf5 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 14, 2026

no podes festejar por un pais ajeno



YO FESTEJANDO QUE ESPAÑA ESTÁ ELIMINANDO A FRANCIA pic.twitter.com/mDcYmHdv5p — Nderakoreami (@nderakoreami_) July 14, 2026

FRANCIA PERDIÓ CONTRA ESPAÑA Y MBAPPÉ NO PUDO SUPERAR A MESSI COMO MÁXIMO GOLEADOR EN LOS MUNDIALES pic.twitter.com/bXSc4h5pIM — PEPE (@soyunargento) July 14, 2026

chau mbappe espera 4 años más !!! pic.twitter.com/JxbMRi3sNV — Fabi. Hincha del más grande (@fabimillo59) July 14, 2026