Estallaron los memes tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026
Las redes sociales estallaron con publicaciones de los hinchas, que no dejaron pasar la sorpresiva eliminación del conjunto francés.
La primera semifinal del Mundial 2026 dejó un resultado que sacudió al fútbol internacional. España derrotó por 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista del torneo, dejando en el camino a uno de los grandes candidatos al título tras un partido en el que fue ampliamente superior.
El conjunto español impuso condiciones desde el inicio, mostró mayor contundencia en ataque y controló el desarrollo del encuentro para sellar una victoria que desató el festejo de sus hinchas. Del otro lado, Francia no logró encontrar respuestas y se despidió del certamen sin poder revertir el marcador.
La eliminación del seleccionado francés no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales. Apenas el árbitro marcó el final del partido, miles de usuarios comenzaron a compartir memes, bromas y todo tipo de publicaciones haciendo referencia al traspié de los dirigidos por Didier Deschamps y celebrando la clasificación de España.
Muchos de los comentarios apuntaron al rendimiento de las principales figuras francesas, mientras que otros aprovecharon para recordar viejas rivalidades futbolísticas y comparar esta eliminación con otras caídas históricas del combinado galo en competencias internacionales.
Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, el humor volvió a ser protagonista en plataformas donde las imágenes y los videos virales se multiplicaron en cuestión de minutos y acompañaron uno de los resultados más comentados del Mundial 2026.
La catarata de publicaciones creció con el correr de los minutos y varios hashtags vinculados a Francia, España y el Mundial 2026 se ubicaron entre las principales tendencias. Entre las reacciones hubo desde ingeniosas ediciones y comparaciones con eliminaciones pasadas hasta festejos de hinchas de distintas selecciones, que aprovecharon el inesperado desenlace de la semifinal para sumarse a la ola de memes que inundó las redes sociales.
Memes y reacciones por la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026
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