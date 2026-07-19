España vs. Argentina por la final Copa del Mundo 2026: cómo está el historial
El último duelo entre ambas selecciones fue en el 2018, previo al Mundial de Rusia. En total, se enfrentaron en 14 oportunidades. Los detalles en la nota.
Argentina y España definen este domingo al campeón del Mundial 2026 en una final que reúne a las dos mejores selecciones del momento. Desde las 16 (hora argentina), la Selección buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el conjunto español intentará sumar el segundo título de su historia.
En la antesala de este duelo, el historial refleja una marcada paridad: ambos seleccionados se enfrentaron en 14 oportunidades y el último antecedente se remonta a 2018, en un amistoso disputado antes del Mundial de Rusia.
Qué dice el historial entre Argentina y España
El último cruce fue el 27 de marzo de 2018, cuando España goleó 6 a 1 en un amistoso disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, como preparación para el Mundial de Rusia. Aquel resultado dejó muy cuestionado al equipo dirigido por Jorge Sampaoli.
De los actuales campeones del mundo, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico participaron de ese encuentro, mientras que Lionel Messi estuvo ausente por una lesión.
En Copas del Mundo solo se enfrentaron una vez: fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2 a 1 gracias a un doblete de Luis Artime. Sin embargo, la Selección quedó eliminada en los cuartos de final frente al conjunto local.
Además, ambos seleccionados tienen pendiente la disputa de la Finalissima, ya que llegaron como campeones de la Copa América y la Eurocopa. El partido estaba previsto para marzo de 2026 en Qatar, pero fue suspendido por el conflicto en Medio Oriente y todavía no tiene una nueva fecha. Así está el historial entre Argentina y España:
- 6 victorias de Argentina
- 6 victorias de España
- 2 empates
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