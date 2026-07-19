España vs. Argentina por la final Copa del Mundo 2026: cómo está el historial

Además, ambos seleccionados tienen pendiente la disputa de la Finalissima, ya que llegaron como campeones de la Copa América y la Eurocopa. El partido estaba previsto para marzo de 2026 en Qatar, pero fue suspendido por el conflicto en Medio Oriente y todavía no tiene una nueva fecha. Así está el historial entre Argentina y España:

6 victorias de Argentina

6 victorias de España

2 empates