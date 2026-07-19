"Estemos...": la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026

Lejos de cualquier discurso grandilocuente, el capitán apeló a la simpleza y al mensaje que tantas veces repitió la Scaloneta en los partidos más importantes: jugar al fútbol y disfrutar el momento. A sus 39 años y en la que podría ser su última final mundialista, Messi volvió a asumir el rol de líder dentro y fuera de la cancha, dejando una frase que rápidamente emocionó a los hinchas argentinos en la previa del partido más importante del Mundial 2026.