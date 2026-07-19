"Estemos...": la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina tomó la palabra antes de salir al campo de juego y les pidió calma a sus compañeros en la previa del duelo decisivo.
Lionel Messi volvió a demostrar que, además de ser el gran referente futbolístico de la Selección Argentina, también es uno de los líderes del grupo. Minutos antes del comienzo de la final del Mundial 2026 ante España, el capitán albiceleste protagonizó una emotiva arenga en el vestuario para transmitirle tranquilidad a sus compañeros.
"Estemos tranquilos, pensemos en jugar nomás. Olvídense de todo", fueron las palabras elegidas por el número 10 antes de que el equipo saltara al campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026: "Estemos tranquilos, pensemos en jugar nomás"
Las imágenes mostradas en la transmisión oficial reflejaron a un Messi muy participativo durante el recorrido hacia la cancha. El rosarino se encargó de levantar el ánimo del plantel, habló constantemente con sus compañeros y se mostró enfocado en un único objetivo: que el equipo dispute la final con la serenidad que lo caracterizó a lo largo del ciclo de Lionel Scaloni.
Lejos de cualquier discurso grandilocuente, el capitán apeló a la simpleza y al mensaje que tantas veces repitió la Scaloneta en los partidos más importantes: jugar al fútbol y disfrutar el momento. A sus 39 años y en la que podría ser su última final mundialista, Messi volvió a asumir el rol de líder dentro y fuera de la cancha, dejando una frase que rápidamente emocionó a los hinchas argentinos en la previa del partido más importante del Mundial 2026.
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