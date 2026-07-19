Hogar dividido: la imagen que compartió Úrsula Corberó antes de la final entre Argentina y España

Un periodista español quiso entrevistar a Colapinto tras el Gran Premio de Bélgica y así reaccionó el piloto argentino pic.twitter.com/jMiUGE3jOO — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

El piloto ya había manifestado antes que su atención estaba puesta más en el partido que en la propia competencia. Apenas terminó la carrera, afirmó que “lo importante” iba a llegar recién por la noche, y hasta bromeó diciendo que los nervios por la definición lo estaban llevando a llevarse mal con su preparador físico.

Colapinto llegó con la camiseta argentina y una bandera de Messi y Maradona al GP de Bélgica

Como es habitual en cada fin de semana de competencia, el piloto argentino recorrió el paddock con un mate en la mano, saludó a los aficionados, se tomó fotografías y firmó autógrafos antes de enfocarse en la carrera. Además, posó con la bandera argentina en una postal que unió la pasión por el automovilismo y el fútbol en un día histórico para el deporte nacional.

Uno que está poco manija es Franco Colapinto



Así llegó al paddock del GP de Bélgica pic.twitter.com/8s9Q0Gzqxm — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

En lo deportivo, el argentino largará desde la 11ª posición en Spa-Francorchamps. Si bien había finalizado 13° en la clasificación del sábado, avanzó dos lugares en la grilla gracias a las sanciones recibidas por otros pilotos. Con ese panorama, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que suele ofrecer el exigente circuito belga, donde las estrategias, el clima cambiante y los incidentes acostumbran a jugar un papel determinante. El gran objetivo será avanzar posiciones y volver a sumar puntos para prolongar el buen momento que atraviesa tras su destacada actuación en Silverstone.