Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. España
El astrólogo Juan Cruz Sirius, de buena performance en Qatar 2022, lanzó sus predicciones para la final de este domingo.
La expectativa por la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España mantiene en vilo al país, y los hinchas analizan cada variable para calmar la ansiedad. En ese escenario, todas las miradas se posaron sobre Juan Cruz Sirius, el creador de la reconocida cuenta de X "Astrología con Rigurosidad".
El especialista, famoso por ser el original en implementar la metodología de predecir los minutos exactos de los goles en Qatar 2022, volvió a paralizar las redes al lanzar su riguroso cronograma de tiempos para el partido de este domingo.
Si bien Sirius anticipó en su extenso análisis que Argentina cuenta con una "leve ventaja astrológica" basada en las cartas del ciclo de Lionel Scaloni y que el partido cuenta con la mística de jugarse bajo la Luna en Libra (la misma de la histórica final ante Francia en 2022), el verdadero foco de atención de los hinchas estuvo en su listado de minutos críticos.
Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. España, según la astrología
Fiel a su meticuloso estudio de las variables cósmicas y las cartas natales de los equipos, Sirius identificó los momentos exactos del encuentro en los que la alineación planetaria marca una alta probabilidad de goles, expulsiones o jugadas que quebrarán el destino del partido.
A continuación, los horarios bajo la lupa astrológica (calculados para el huso horario de Argentina):
Primer Tiempo:
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16:13 hs
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16:26 hs
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16:32 hs
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16:48 hs
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16:56 hs
Segundo Tiempo:
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17:09 hs
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17:14 hs
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17:24 hs
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17:33 hs
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17:38 hs
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17:49 hs
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17:55 hs
En caso de que se extienda el Segundo Tiempo (Adicional):
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18:06 hs
Cómo le irá a la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, según la astrología
Aunque el astrólogo recalcó que no es infalible y que sus errores pasados quedan documentados en su web, su análisis macro invita a la ilusión. Al cruzar los datos del ciclo de Scaloni —que muestra un panorama mucho más favorable y protegido que el del DT español Luis de la Fuente, afectado por Saturno—, Sirius concluyó que las herramientas cósmicas están alineadas.
"Observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será", cerró el astrólogo que ya es marca registrada en las previas mundialistas, dejando a miles de hinchas con el reloj en la mano esperando que los astros jueguen a favor de la Scaloneta.
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