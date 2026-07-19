Primer Tiempo:

16:13 hs

16:26 hs

16:32 hs

16:48 hs

16:56 hs

Segundo Tiempo:

17:09 hs

17:14 hs

17:24 hs

17:33 hs

17:38 hs

17:49 hs

17:55 hs

En caso de que se extienda el Segundo Tiempo (Adicional):

18:06 hs

Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. España

Cómo le irá a la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, según la astrología

Aunque el astrólogo recalcó que no es infalible y que sus errores pasados quedan documentados en su web, su análisis macro invita a la ilusión. Al cruzar los datos del ciclo de Scaloni —que muestra un panorama mucho más favorable y protegido que el del DT español Luis de la Fuente, afectado por Saturno—, Sirius concluyó que las herramientas cósmicas están alineadas.

"Observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. Espero que así sea, confiemos que así será", cerró el astrólogo que ya es marca registrada en las previas mundialistas, dejando a miles de hinchas con el reloj en la mano esperando que los astros jueguen a favor de la Scaloneta.