El Obelisco, repleto de hinchas durante la final del Mundial 2026
Con camisetas, banderas y bombos, los fanáticos comenzaron a reunirse en el centro porteño mientras se juega la final del Mundial 2026.
Mientras la Selección Argentina disputa la final del Mundial 2026 frente a España, cientos de hinchas ya se concentran en las inmediaciones del Obelisco con camisetas, banderas y bombos.
A medida que avanzan los minutos del encuentro, el clima de expectativa crece en el centro porteño. Entre cánticos para Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni, familias, grupos de amigos y turistas siguen las alternativas del partido con la ilusión de celebrar un nuevo título mundial.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad mantiene un operativo especial de seguridad en la zona, con el Obelisco vallado y un importante despliegue policial para ordenar la circulación y actuar ante una eventual celebración masiva, tal como ocurrió tras la clasificación a la final frente a Inglaterra.
Aunque todavía no terminó el partido, el emblema porteño vuelve a teñirse de celeste y blanco y los hinchas empiezan a ganar las calles con la esperanza de vivir otra jornada inolvidable.
El impactante look de María Becerra para cantar el Himno en la final del Mundial 2026
María Becerra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final del Mundial 2026. Antes del encuentro entre Argentina y España, la cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino frente a un MetLife Stadium repleto y millones de espectadores que siguieron la transmisión alrededor del mundo.
Sin embargo, además de su impecable interpretación, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el impactante look que eligió para la ocasión. La artista apareció con un vestido especialmente diseñado para la ceremonia, pensado para rendir homenaje a los colores argentinos en un escenario de alcance mundial.
María Becerra y un vestido con los colores argentinos
La pieza fue confeccionada exclusivamente para este evento e inspirada en la bandera argentina. El concepto buscó generar la sensación de que el emblema nacional envolvía la figura de María Becerra mientras interpretaba las estrofas del Himno, convirtiendo al vestuario en un símbolo más de la ceremonia.
El diseño estuvo a cargo de Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. En tanto, el estilismo y la dirección de diseño fueron responsabilidad de Natalia Campos Valencia, quien trabajó junto al diseñador para dar forma a un look pensado especialmente para esta presentación.
La elección de María Becerra para interpretar el Himno Nacional representa un nuevo reconocimiento a una carrera que no deja de sumar hitos. En los últimos años, la cantante se consolidó como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional y se convirtió en la primera mujer en realizar cuatro conciertos en el Estadio River Plate, dos de ellos con escenario 360° y capacidad completa.
A esa lista se suman su participación en el festival Coachella, su actuación en Times Square y presentaciones en algunos de los escenarios más importantes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente, la artista se encuentra realizando una gira por España mientras continúa promocionando "QUIMERA", su más reciente trabajo discográfico.
En las próximas semanas, María iniciará una nueva gira por Latinoamérica y luego regresará al país para cerrar el año con ocho funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires. En paralelo, también participa del rodaje de la nueva temporada de "En el Barro", la producción de Netflix, reafirmando el gran presente que atraviesa tanto en la música como en la actuación.
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