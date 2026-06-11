España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
La "Roja", con Lamine Yamal a la cabeza, es una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo en Nueva Jersey. Descubrí todos los detalles en la nota.
España y Cabo Verde se enfrentan este lunes, desde las 13 (hora de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El partido podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y DSports. La "Roja" aparece como una de las grandes candidatas al título y comienza su camino mundialista bajo la conducción de Luis de la Fuente, mientras que Cabo Verde afronta su primera participación en una Copa del Mundo, en lo que será un estreno histórico para el seleccionado africano.
El seleccionado europeo llega tras disputar dos amistosos en la previa, con un empate 1 a 1 ante Irak y una victoria por 3 a 1 frente a Perú, en una preparación que sirvió para ajustar detalles de cara al certamen.
Por su parte, el conjunto caboverdiano viene de mostrar buenos resultados en sus últimas presentaciones, con victorias ante Bermudas y Serbia. Estos dos partidos alimentaron la ilusión de hacer un buen papel en su estreno en la máxima cita del fútbol.
En España, la atención está puesta en la evolución de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión, además del rendimiento de referentes como Pedri y Mikel Oyarzabal, piezas clave en el esquema del conjunto europeo.
Formaciones de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Yaml. DT: Luis de la Fuente.
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.
Horario y televisación
- Hora: 13.00
- TV: Disney+ Plan Premium y DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta
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