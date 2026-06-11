España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el conjunto caboverdiano viene de mostrar buenos resultados en sus últimas presentaciones, con victorias ante Bermudas y Serbia. Estos dos partidos alimentaron la ilusión de hacer un buen papel en su estreno en la máxima cita del fútbol.

En España, la atención está puesta en la evolución de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión, además del rendimiento de referentes como Pedri y Mikel Oyarzabal, piezas clave en el esquema del conjunto europeo.

Formaciones de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Yaml. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.

Horario y televisación