El proyecto de expertos de la UBA para extender el Subte a Aeroparque y Puerto Madero que mejoraría los viajes

La propuesta sugiere cambiar las terminales norte de ambas líneas.

La línea F podría extenderse hacia el Río de la Plata, posibilitando importantes combinaciones ferroviarias y logrando el ansiado acceso al Aeroparque Jorge Newbery e incluso a la Ciudad Universitaria.

Línea G: Recomiendan trazarla bajo la avenida Córdoba en lugar de Santa Fe, estableciendo estaciones estratégicas en la avenida 9 de Julio, Florida y Catalinas.

Posteriormente, esta línea ingresaría en Puerto Madero recorriendo la avenida Juana Manso.

El ingeniero Silvio Bressan, de la UTN, remarcó la necesidad de subsanar la "falta de conectividad entre el norte y sur", aunque manifestó algunas reservas sobre el ingreso a Puerto Madero, prefiriendo priorizar puntos muy concurridos como la Ciudad Universitaria. Por su parte, el arquitecto Roberto Converti agregó en su momento que resulta fundamental realizar una mayor inversión en la velocidad de las obras y en la calidad misma del servicio para lograr un sistema organizado e interconectado.