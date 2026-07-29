El proyecto de expertos de la UBA para extender el Subte a Aeroparque y Puerto Madero que mejoraría los viajes
Especialistas de la UBA presentaron un proyecto para extender el recorrido del Subte hacia Aeroparque y Puerto Madero, buscando mejorar el traslado porteño.
Un equipo de expertos de la UBA diseñó una ambiciosa propuesta integral para modificar y extender las actuales redes del Subte. El plan principal busca garantizar una mejor interconectividad general entre la zona norte y sur de la ciudad, facilitando el traslado diario de un millón de pasajeros.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó la Resolución 43/2026 y una línea de colectivos cambió su recorrido para llegar a Aeroparque
Cómo proyectan unir el Subte con Puerto Madero y Aeroparque
Según detalló Roberto Agosta, director del Departamento de Transporte de la UBA, las pocas obras ejecutadas en la segunda mitad del siglo omitieron accesos clave como la terminal de ómnibus, Tribunales de Retiro y la concurrida zona de Puerto Madero.
El proyecto universitario del año 2007 tiene varias aristas fundamentales para optimizar la red:
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Línea E:
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Se propone convertirla en una línea diametral que cruce el centro y continúe por las avenidas Libertador, Pueyrredón y Las Heras hasta Plaza Italia.
Esto permitiría crear un gran centro de transferencia con la línea D y vincularla directamente con Catalinas y el macrocentro.
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Líneas H y la proyectada F:
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La propuesta sugiere cambiar las terminales norte de ambas líneas.
La línea F podría extenderse hacia el Río de la Plata, posibilitando importantes combinaciones ferroviarias y logrando el ansiado acceso al Aeroparque Jorge Newbery e incluso a la Ciudad Universitaria.
Línea G:
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Recomiendan trazarla bajo la avenida Córdoba en lugar de Santa Fe, estableciendo estaciones estratégicas en la avenida 9 de Julio, Florida y Catalinas.
Posteriormente, esta línea ingresaría en Puerto Madero recorriendo la avenida Juana Manso.
El ingeniero Silvio Bressan, de la UTN, remarcó la necesidad de subsanar la "falta de conectividad entre el norte y sur", aunque manifestó algunas reservas sobre el ingreso a Puerto Madero, prefiriendo priorizar puntos muy concurridos como la Ciudad Universitaria. Por su parte, el arquitecto Roberto Converti agregó en su momento que resulta fundamental realizar una mayor inversión en la velocidad de las obras y en la calidad misma del servicio para lograr un sistema organizado e interconectado.
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