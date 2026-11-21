La advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto de cara a 2027: qué le exigió para seguir
El asesor de Alpine señaló que la próxima temporada será decisiva para el piloto argentino y remarcó la evolución del equipo en el torneo.
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, planteó que la temporada 2027 será decisiva para el futuro de Franco Colapinto y le exigió un salto de madurez para sostener su lugar dentro de la escudería en la Fórmula 1.
En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, el dirigente italiano evaluó el presente de la estructura a tres fechas del cierre del campeonato y marcó lo que espera del piloto argentino de cara al año próximo: "Colapinto tiene que crecer: el año que viene será decisivo para él, me tiene que demostrar que ha madurado y que tiene las cartas adecuadas para continuar".
El balance de Alpine y el mensaje para Gasly
Briatore señaló que si todo se hubiera dado como esperaba el equipo, Alpine estaría quinto en el Campeonato de Constructores en lugar de sexto, con tan solo 6 unidades, aunque admitió que hubo fallas compartidas: "Cometimos errores nosotros y cometieron errores los pilotos".
El directivo también le pidió mayor constancia a Pierre Gasly, el otro integrante de la dupla titular: "Gasly es un piloto muy fuerte, con una amplia experiencia en la Fórmula 1, pero precisamente por ser el líder del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante".
Expectativas para el cierre del año y lo que viene
A pesar de las exigencias y de los puntos dejados en el camino, Briatore destacó el avance interno de la escudería durante la temporada: "Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante".
En el plano deportivo inmediato, en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, Colapinto finalizó décimo y largará noveno este domingo tras la sanción aplicada a Oscar Piastri, mientras que Gasly quedó noveno y partirá octavo por la misma penalización.
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