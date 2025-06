Estados Unidos cayó 4-0 con Suiza y Pochettino está en la mira: "Una historia de terror"

El mismo medio subrayó que esta es la peor racha del seleccionado desde 2007, cuando acumuló cinco derrotas consecutivas, y la primera vez desde 1980 que recibe cuatro goles antes del descanso. La goleada se completó con el ingreso en el complemento de Lucas Blondel, el argentino naturalizado suizo que en las próximas horas se sumará a Boca para disputar el Mundial de Clubes.

“El seleccionador Mauricio Pochettino habló de que quería ver a sus jóvenes jugadores actuar como ‘leones o lobos’. Le salieron cordero”, sentenció Goff. Por su parte, New York Post habló directamente de “una historia de terror” y recalcó que, más allá de no haber puesto el once titular, la bronca del público fue contundente.

En conferencia de prensa, el DT reconoció su responsabilidad: “Queríamos dar la posibilidad a toda la lista de tener minutos. Es un riesgo que asumimos”, dijo, intentando justificar su decisión de rotar.

La USMNT debutará este domingo en la Copa de Oro ante Trinidad y Tobago por el Grupo D, que también integran Arabia Saudita (invitada) y Haití. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, que organizarán junto a México y Canadá, el presente futbolístico genera cada vez más preocupación.