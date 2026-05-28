Estados Unidos: un pueblo de apenas 800 habitantes busca vecinos y regala terrenos
La propuesta apunta a familias jóvenes y personas que buscan estar lejos de la ciudad. ¿Cuáles son los requisitos?
Son miles de personas las que buscan establecer sus vidas en países extranjeros. Asimismo, el envejecimiento que se registró en algunos lugares del mundo en las últimas décadas, abre la puerta a que inmigrantes puedan establecerse de forma permanente y comprar vivienda o terrenos a muy buen precio.
Es bien sabido que Estados Unidos es uno de los países que más cantidad de migrantes recibe cada año, generalmente estos vienen de países latinos y que encontrar una casa o un terreno en este país puede resultar una tarea ardua.
Sin embargo, se conoce que existe una serie de pueblos donde la compra de terrenos o vivienda puede resultar muy económica. Uno de ellos es Curtis, ubicado en el estado de Nebraska, con 800 habitantes, que busca nuevos vecinos para vivir entre praderas y colinas, con servicios instalados y ayuda económica para familias.
Los gobiernos de estas ciudades buscan repoblar áreas que registran una cantidad de residentes de forma permanente y atraer nuevos habitantes que estén dispuestos a rehacer su vida allí, trabajar, abrir negocios y construir viviendas.
La iniciativa fue lanzada para combatir la despoblación, con una estrategia basada en regalar terrenos a quienes quieran mudarse allí y construir una casa.
Cómo funciona el programa de los terrenos gratis
El plan apunta a familias jóvenes y personas que buscan una vida más tranquila, lejos de las grandes ciudades. Los lotes son gratuitos, con infraestructura ya instalada y algunos incentivos económicos. La mayoría de los terrenos cuentan con:
- Calles pavimentadas
- Conexión a servicios
- Agua
- Electricidad
A cambio, quienes se muden a estos terrenos deben construir una casa dentro de un plazo de dos años y residir en la localidad.
Cuál es la ayuda económica que ofrece Curtis
El pueblo ofrece incentivos económicos a las familias con hijos que se inscriban a las escuelas locales. De acuerdo a la información oficial de Curtis, las ayudas dependen de la cantidad de chicos:
- Familias con un hijo: hasta US$750
- Con dos hijos: hasta US$1250
- Con tres hijos o más: US$1750
El objetivo de esta iniciativa es aumentar la población, sostener el funcionamiento de la comunidad y del sistema educativo.
Más allá de los beneficios, es importante aclarar que, aunque el terreno sea gratis, los nuevos residentes deben financiar la construcción de la vivienda, cumplir con los requisitos urbanísticos, pagar los servicios e instalarse de forma permanente.
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