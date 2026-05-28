Los estremecedores llamados que recibió la madre de Agostina durante el allanamiento a la casa de Barrelier

La investigación continúa bajo secreto de sumario, por lo que hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre el origen de los mensajes ni sobre las personas que podrían estar involucradas.

Aseguran que Agostina ingresó a la casa del detenido y salió luego de dos horas

agostina vega claudio barrelier cordoba El video que mostraría a Agostina Vega entrando a la casa del detenido

Otro dato que analiza la Justicia es que, cuando la Policía llegó a la casa del detenido, había cinco personas en el interior de la vivienda, entre ellas, la esposa y la hija del detenido.

Todas fueron trasladadas para prestar declaración testimonial. Según indicaron los demás, eran amigos de Barrelier, aunque ahora los investigadores intentan determinar si también se encontraban en el lugar cuando Agostina ingresó al domicilio.

agostina cordoba casa de Claudio Barrelier La casa de Claudio Barrelier, ubicad en Juan del Campillo al 800, ciudad de Córdoba

Un trabajo realizado por peritos permitió confirmar que la adolescente entró a la casa del detenido y permaneció ahí durante más de dos horas antes de retirarse. El video fue captado por una cámara de seguridad ubicada justo frente a la vivienda allanada. Sin embargo, aún se desconoce qué ocurrió durante el lapso.

Al respecto, el abogado Carlos Nayi indicó que desconoce si existen imágenes que muestren a Agostina saliendo de la casa.

Embed - El LLAMADO que RECIBIÓ la MADRE de AGOSTINA

Por otra parte, la Justicia mantiene ahora la hipótesis de que Agostina está con vida y dentro de Córdoba, es decir que no habría sido llevada a otra provincia. Nayi confirmó esta línea de investigación.

A raíz de esto, durante la reunión llevada a cabo esta mañana, el abogado le recomendó a la familia de Agostina que no mantuviera comunicación con los medios periodísticos debido a que cualquier circunstancia al rededor de sus declaraciones puede entorpecer la investigación y una posible negociación para la entrega de la nena.

En paralelo a la investigación, familiares, amigos y vecinos organizan una marcha para hoy las 19 con el objetivo de pedir por la aparición de Agostina. La movilización podría realizarse en el barrio Cofico, donde se encuentra la vivienda allanada.