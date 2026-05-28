Los estremecedores llamados que recibió la madre de Agostina durante el allanamiento a la casa de Barrelier
La Justicia analiza el contenido de los mensajes. Investigan a cinco personas que se encontraban dentro de la vivienda durante el operativo.
La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es buscada desde el sábado por la noche en Córdoba, sumó en las últimas horas un dato inquietante que abrió una nueva línea de investigación. Se trata de una serie de mensajes y llamados que recibió la madre de la menor mientras se desarrollaba un allanamiento en la vivienda del único detenido en la causa, Claudio Barrelier.
Según informaron en C5N, uno de los mensajes enviados a la familia decía: “Nosotros tenemos a Agostina, Claudio nos la entregó”. El contenido de esas comunicaciones fue aportado por la madre de la adolescente a la Justicia durante una reunión que mantuvo este jueves por la mañana con el fiscal Raúl Garzón y efectivos de la División Homicidios de la Policía de Córdoba.
El nuevo abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que a partir de esas llamadas comenzó a analizarse una nueva hipótesis dentro de la causa.
Los llamados se produjeron mientras peritos y policías realizaban un intenso operativo en la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico. Aunque durante el procedimiento no se encontraron elementos considerados relevantes para la causa, los investigadores sí advirtieron como llamativo que las comunicaciones a la familia ocurrieran justo en medio del allanamiento.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, por lo que hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre el origen de los mensajes ni sobre las personas que podrían estar involucradas.
Aseguran que Agostina ingresó a la casa del detenido y salió luego de dos horas
Otro dato que analiza la Justicia es que, cuando la Policía llegó a la casa del detenido, había cinco personas en el interior de la vivienda, entre ellas, la esposa y la hija del detenido.
Todas fueron trasladadas para prestar declaración testimonial. Según indicaron los demás, eran amigos de Barrelier, aunque ahora los investigadores intentan determinar si también se encontraban en el lugar cuando Agostina ingresó al domicilio.
Un trabajo realizado por peritos permitió confirmar que la adolescente entró a la casa del detenido y permaneció ahí durante más de dos horas antes de retirarse. El video fue captado por una cámara de seguridad ubicada justo frente a la vivienda allanada. Sin embargo, aún se desconoce qué ocurrió durante el lapso.
Al respecto, el abogado Carlos Nayi indicó que desconoce si existen imágenes que muestren a Agostina saliendo de la casa.
Por otra parte, la Justicia mantiene ahora la hipótesis de que Agostina está con vida y dentro de Córdoba, es decir que no habría sido llevada a otra provincia. Nayi confirmó esta línea de investigación.
A raíz de esto, durante la reunión llevada a cabo esta mañana, el abogado le recomendó a la familia de Agostina que no mantuviera comunicación con los medios periodísticos debido a que cualquier circunstancia al rededor de sus declaraciones puede entorpecer la investigación y una posible negociación para la entrega de la nena.
En paralelo a la investigación, familiares, amigos y vecinos organizan una marcha para hoy las 19 con el objetivo de pedir por la aparición de Agostina. La movilización podría realizarse en el barrio Cofico, donde se encuentra la vivienda allanada.
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