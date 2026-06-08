Estados Unidos rechazó el ingreso de un árbitro para el Mundial 2026: el motivo

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El primer árbitro somalí en la historia de los Mundiales

La presencia de Artan en el Mundial 2026 representaba un acontecimiento histórico para el fútbol de Somalia. La FIFA lo incluyó dentro del grupo de 52 árbitros seleccionados para dirigir encuentros del certamen, convirtiéndolo en el primer juez somalí convocado para una Copa del Mundo absoluta.

Nacido el 6 de junio de 1992, obtuvo la insignia internacional en 2018 y desde entonces construyó una destacada trayectoria dentro del arbitraje africano. Entre sus antecedentes figuran partidos de las Eliminatorias Africanas para el Mundial, encuentros de la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones de la CAF y la Copa Confederación de la CAF. Su crecimiento fue reconocido en 2025, cuando la Confederación Africana de Fútbol lo distinguió como Mejor Árbitro Africano del Año durante una ceremonia realizada en Rabat, Marruecos.

La ausencia de información oficial mantiene abierto el interrogante sobre el futuro inmediato de Artan en el Mundial 2026. Por ahora, la única certeza es que el árbitro fue rechazado al intentar ingresar a Estados Unidos y regresó a Turquía. Tampoco existe una confirmación oficial acerca de una eventual exclusión de la nómina arbitral o de la designación de un reemplazante.

El episodio también reavivó el debate sobre los desafíos migratorios que pueden enfrentar árbitros, delegaciones y funcionarios procedentes de determinados países en una competencia cuya principal sede será territorio estadounidense. Mientras la FIFA mantiene silencio, la incertidumbre continúa rodeando el caso de quien estaba llamado a protagonizar un hecho histórico para el deporte somalí.