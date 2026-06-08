Estados Unidos rechazó el ingreso de un árbitro para el Mundial 2026: el motivo
Omar Abdulkadir Artan, árbitro designado por FIFA para el Mundial 2026, no pudo ingresar a Estados Unidos y fue enviado de regreso a Turquía.
El Mundial 2026 sumó una controversia inesperada en la previa de su inicio. Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia seleccionado por la FIFA para integrar el plantel arbitral de la competencia, no pudo ingresar a Estados Unidos y fue enviado de regreso a Turquía tras arribar al Aeropuerto Internacional de Miami.
La información fue dada a conocer por fuentes de la Federación Somalí de Fútbol y rápidamente generó repercusión internacional debido a que el juez forma parte de la lista oficial de árbitros designados para la Copa del Mundo. Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación Somalí emitieron comunicados detallando los motivos de la decisión adoptada por las autoridades migratorias estadounidenses.
El viaje frustrado de Omar Abdulkadir Artan
La situación comenzó días atrás, cuando Artan no pudo viajar junto al resto de los árbitros convocados debido a problemas relacionados con la obtención de la visa. Según trascendió, el juez permaneció cuatro días en Kenia realizando gestiones migratorias y finalmente recibió un pasaporte diplomático. Desde Nairobi viajó a Turquía para continuar su trayecto hacia Estados Unidos, pero al llegar a Miami se le negó el ingreso al país. Como consecuencia, fue obligado a regresar a territorio turco, donde permanece a la espera de una resolución sobre su situación.
El caso genera especial atención debido al contexto migratorio existente entre Estados Unidos y Somalia. El país africano se encuentra entre las naciones alcanzadas por determinadas restricciones de ingreso vinculadas a cuestiones de seguridad nacional, aunque existen excepciones para situaciones diplomáticas y otros casos específicos. Hasta ahora no se informó oficialmente si la decisión estuvo relacionada con esas políticas ni si la FIFA realizó gestiones para intentar revertirla.
El primer árbitro somalí en la historia de los Mundiales
La presencia de Artan en el Mundial 2026 representaba un acontecimiento histórico para el fútbol de Somalia. La FIFA lo incluyó dentro del grupo de 52 árbitros seleccionados para dirigir encuentros del certamen, convirtiéndolo en el primer juez somalí convocado para una Copa del Mundo absoluta.
Nacido el 6 de junio de 1992, obtuvo la insignia internacional en 2018 y desde entonces construyó una destacada trayectoria dentro del arbitraje africano. Entre sus antecedentes figuran partidos de las Eliminatorias Africanas para el Mundial, encuentros de la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones de la CAF y la Copa Confederación de la CAF. Su crecimiento fue reconocido en 2025, cuando la Confederación Africana de Fútbol lo distinguió como Mejor Árbitro Africano del Año durante una ceremonia realizada en Rabat, Marruecos.
La ausencia de información oficial mantiene abierto el interrogante sobre el futuro inmediato de Artan en el Mundial 2026. Por ahora, la única certeza es que el árbitro fue rechazado al intentar ingresar a Estados Unidos y regresó a Turquía. Tampoco existe una confirmación oficial acerca de una eventual exclusión de la nómina arbitral o de la designación de un reemplazante.
El episodio también reavivó el debate sobre los desafíos migratorios que pueden enfrentar árbitros, delegaciones y funcionarios procedentes de determinados países en una competencia cuya principal sede será territorio estadounidense. Mientras la FIFA mantiene silencio, la incertidumbre continúa rodeando el caso de quien estaba llamado a protagonizar un hecho histórico para el deporte somalí.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario