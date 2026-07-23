El "amigo" de Javier Milei: Donald Trump sanciona a la Argentina con nuevos aranceles

Cómo impacta a la Argentina de Javier Milei

Jamieson Greer y Pablo Quirno firmaron el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

Según se informó, los productos argentinos tendrán una tasa general del 10%, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores que todavía no fueron precisados.

Como se sabe, en febrero de este año la Argentina y los Estados Unidos habían firmado un tratado de comercio e inversión, rubricado por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial Greer, que liberaba de aranceles a unos 1.700 productos argentinos; acuerdo que, por el momento, queda en la nada.

Con la misma alícuota del 10% se sanciona a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Por su parte, algunos productos procedentes de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles de entre 10 y 12,5%, mientras que el resto de los países enfrentarán el gravamen máximo. Previamente, Trump había anunciado aranceles de 50% para productos canadienses y de 25% para aquellos procedentes de Brasil.