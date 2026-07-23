El "amigo" de Javier Milei: Donald Trump sanciona a la Argentina con nuevos aranceles
Más de 60 países, entre ellos el nuestros, son sancionados por los Estados Unidos al considerar que en ellos hay “violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".
Estados Unidos anunció que desde el primer segundo de este viernes entra en vigencia un nuevo esquema de aranceles para importaciones estadounidenses provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina.
La sorpresiva medida del gobierno de Donald Trump forma parte de una política general destinada a sancionar a las economías que no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso, como ocurriría en nuestro país, e implica tasas que van del 10 al 12,6%.
Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, su sigla en inglés), las sanciones surgen de la conclusión de una serie de investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas para con su propia economía.
Al respecto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tiene como objetivo "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".
De manera que los gravámenes comenzarán a regir desde este viernes, cuando expira el arancel global temporal del 10% que el gobierno de Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara su anterior esquema de tarifas globales.
Cómo impacta a la Argentina de Javier Milei
Según se informó, los productos argentinos tendrán una tasa general del 10%, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores que todavía no fueron precisados.
Como se sabe, en febrero de este año la Argentina y los Estados Unidos habían firmado un tratado de comercio e inversión, rubricado por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial Greer, que liberaba de aranceles a unos 1.700 productos argentinos; acuerdo que, por el momento, queda en la nada.
Con la misma alícuota del 10% se sanciona a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
Por su parte, algunos productos procedentes de la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles de entre 10 y 12,5%, mientras que el resto de los países enfrentarán el gravamen máximo. Previamente, Trump había anunciado aranceles de 50% para productos canadienses y de 25% para aquellos procedentes de Brasil.
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