Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado comandado por Mauricio Pochettino llega con el antecedente de haber disputado de manera consecutiva las últimas ediciones de la Copa del Mundo, consolidándose como un participante habitual del certamen más importante del fútbol.

Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, regresa al máximo escenario tras 16 años, siendo su última participación en Sudáfrica 2010. En aquella edición, la "Albirroja" alcanzó los cuartos de final, su mejor rendimiento hasta el momento en los mundiales.

Formaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

EEUU: Freese; Richards, Ream, Freeman; Robinson, McKennie, Adams, Dest; Tillman, Pulicic, Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Fernández; Alonso, Alderete, G. Gómez, Cáceres; D. Gómez, Cubas, Bobadilla; Mauricio, Zanabria, Almirón. DT: Gustavo Alfaro.

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