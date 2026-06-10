Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Estados Unidos choca con Paraguay en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, desde las 22. Descubrí todos los detalles en la nota.
Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán este viernes, desde las 22:00 (hora de Argentina), por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria su camino en una zona que también tiene la presencia de Turquía y Australia.
En Argentina, el encuentro podrá verse en vivo por TyC Sports y DSports. Además, el partido se disputará en el SoFi Stadium y tendrá al neerlandés Danny Makkelie como juez principal.
Tanto el conjunto norteamericano como la "Albirroja" afrontarán este compromiso con la expectativa de sumar sus primeros puntos para acomodarse en el Grupo. La fase de grupos contará con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. A los dieciseisavos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros.
El seleccionado comandado por Mauricio Pochettino llega con el antecedente de haber disputado de manera consecutiva las últimas ediciones de la Copa del Mundo, consolidándose como un participante habitual del certamen más importante del fútbol.
Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, regresa al máximo escenario tras 16 años, siendo su última participación en Sudáfrica 2010. En aquella edición, la "Albirroja" alcanzó los cuartos de final, su mejor rendimiento hasta el momento en los mundiales.
Formaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026
EEUU: Freese; Richards, Ream, Freeman; Robinson, McKennie, Adams, Dest; Tillman, Pulicic, Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Paraguay: Fernández; Alonso, Alderete, G. Gómez, Cáceres; D. Gómez, Cubas, Bobadilla; Mauricio, Zanabria, Almirón. DT: Gustavo Alfaro.
Horario y televisación
- Fecha: 12 de junio
- Horario: 22.00 (hora de Argentina)
- Estadio: SoFi Stadium
- Árbitro: Danny Makkelie
- TV: TyC Sports y DSports
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