En Racing y Vélez también reconocieron a la Selección Argentina: "Gracias por hacernos felices"
En los estadios Presidente Perón, en Avellaneda, y José Amalfitani, en Liniers, se rindió homenaje a Lionel Messi y sus compañeros y se ratificó el reclamo por Malvinas.
Con la reanudación del campeonato local de Primera División tras la pausa obligada por la realización del Mundial 2026 también llegaron los homenajes a la Selección Argentina, que cumplió un digno desempeño al lograr el subcampeonato.
Por ejemplo, lo hizo Boca, que tiene en sus filas al mundialista Leandro Paredes, y este viernes lo hicieron Racing, que por el Torneo Clausura 2026 derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Vélez Sarsfield, que se impuso 1-0 a Instituto de Córdoba.
“Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, fue la bandera que los jugadores de ambos equipos desplegaron en la zona central de la cancha del Estadio Presidente Perón antes de iniciar el cotejo disputado en Avellaneda.
Además, los hinchas no fueron ajenos al homenaje, al entonar cánticos referidos al combinado nacional y desplegar sus propios trapos, como el referido a la victoria ante Inglaterra por la semifinal que decía: “Las Malvinas son argentinas”.
Una bandera similar fue desplegada en el José Amalfintani de Liniers, donde también hubo un “Gracias Selección” en la enorme pantalla del estadio velezano, que fue un escenario impecable para el homenaje.
También las tribunas participaron del homenaje a los dirigidos por Lionel Scaloni y al reclamo por las Malvinas, con trapos cánticos que no dejaron lugar a dudas sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Reino Unido.
El tributo de Boca
El jueves último y en el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, Boca se sumaba al reconocimiento generalizado del fútbol argentino hacia la Selección Argentina tras la obtención del subcampeonato del mundo.
Siguiendo la iniciativa adoptada por los distintos clubes nacionales que disputan competencias continentales, como Tigre y Lanús, la institución de la Ribera rendía tributo a la delegación nacional en el césped de La Bombonera.
"Gracias Selección. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes", decía el trapo que portaron los futbolistas, acompañado por las insignias oficiales de la AFA y del club Xeneize.
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