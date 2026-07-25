En Racing y Vélez también reconocieron a la Selección Argentina: "Gracias por hacernos felices"

También las tribunas participaron del homenaje a los dirigidos por Lionel Scaloni y al reclamo por las Malvinas, con trapos cánticos que no dejaron lugar a dudas sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Reino Unido.

EL RECONOCIMIENTO DE VÉLEZ A LA SELECCIÓN ARGENTINA



El Club Atlético Vélez Sarfield le hace reconocimiento a la Selección Argentina



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El tributo de Boca

El jueves último y en el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, Boca se sumaba al reconocimiento generalizado del fútbol argentino hacia la Selección Argentina tras la obtención del subcampeonato del mundo.

Siguiendo la iniciativa adoptada por los distintos clubes nacionales que disputan competencias continentales, como Tigre y Lanús, la institución de la Ribera rendía tributo a la delegación nacional en el césped de La Bombonera.

"Gracias Selección. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes", decía el trapo que portaron los futbolistas, acompañado por las insignias oficiales de la AFA y del club Xeneize.