Qué es el Síndrome de Münchhausen, el diagnóstico de la mamá de la nena que murió en Villa Gesell
La Justicia bonaerense investiga a una mujer de Villa Gesell por la muerte de su hija de dos años, y una de las hipótesis del caso alude a su salud mental.
La Justicia bonaerense comenzó a investigar a Lucía Sosa, la mujer cuya hija de dos años falleció el lunes pasado en Villa Gesell tras sufrir un paro cardíaco por asfixia obstructiva. A raíz del caso salió a la luz que le diagnosticaron Síndrome de Münchhausen.
Sosa, de 44 años, vivió la pérdida de Isabela en 2026 y la de dos hijas más: Candela Milagros, fallecida en 2013 a los seis meses de vida, y Yasmín, quien murió en 2016 a los 11 meses.
Qué es el Síndrome de Münchhausen, el diagnóstico de la mamá de la nena que murió en Villa Gesell
Con esos antecedentes y tras evaluar a la mujer un equipo del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata emitió un diagnóstico de síndrome de Münchausen por poderes, es decir, que Sosa causaba síntomas de malestar físico en sus hijas, informó el sitio MDZOnline.
El Síndrome de Münchhausen por poderes se puede manifestar sólo como una serie de mentiras utilizadas por adultos que cuidan niños de corta edad (el caso más evidente es el de una madre con sus hijos), pero también puede traducirse en acciones concretas para alterar la vida de los menores de edad.
Por ejemplo, en el caso de una persona adulta que altera muestras de laboratorio de sus hijos para confirmar un diagnóstico médico, o bien les quita alimentos para que no suban de peso y se desarrollen correctamente.
También se registraron casos en los que la persona induce síntomas en los menores a través de medicación que no fue recetada por ningún médico.
De hecho, el sitio MedlinePlus da cuenta de un perfil aproximado de las personas que suelen dar positivo en el diagnóstico de Síndrome de Münchhausen: se trata de gente con conocimientos médicos o interés en la materia de salud.
También suele ocurrir que desarrollan una buena relación con los profesionales que tratan a sus hijos y se muestra dedicados a la salud de sus pequeños siguiendo paso a paso el tratamiento, lo que dificulta aún más la detección del caso de maltrato infantil.
Porque, justamente, el Síndrome de Münchhausen por poderes es una forma de maltrato infantil en la que el nene pasa tratamientos tortuosos, largas internaciones, intervenciones médicas innecesarias o bien aislamiento de todo lo que hace a una rutina habitual para una persona en vías de crecimiento.
La Justicia bonaerense investigó a Sosa tanto en 2013 como en 2016. En esa segunda oportunidad la mujer llegó a estar un tiempo prófuga con su pareja y luego cumplieron dos años de prisión preventiva hasta que fueron absueltos porque no se pudo acreditar "que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato".
En 2026, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar, encaró una nueva investigación contra Sosa, ahora por el deceso de su hija Isabela, quien llegó al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales.
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