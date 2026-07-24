Qué es el Síndrome de Münchhausen, el diagnóstico de la mamá de la nena que murió en Villa Gesell

También se registraron casos en los que la persona induce síntomas en los menores a través de medicación que no fue recetada por ningún médico.

De hecho, el sitio MedlinePlus da cuenta de un perfil aproximado de las personas que suelen dar positivo en el diagnóstico de Síndrome de Münchhausen: se trata de gente con conocimientos médicos o interés en la materia de salud.

También suele ocurrir que desarrollan una buena relación con los profesionales que tratan a sus hijos y se muestra dedicados a la salud de sus pequeños siguiendo paso a paso el tratamiento, lo que dificulta aún más la detección del caso de maltrato infantil.

Porque, justamente, el Síndrome de Münchhausen por poderes es una forma de maltrato infantil en la que el nene pasa tratamientos tortuosos, largas internaciones, intervenciones médicas innecesarias o bien aislamiento de todo lo que hace a una rutina habitual para una persona en vías de crecimiento.

La Justicia bonaerense investigó a Sosa tanto en 2013 como en 2016. En esa segunda oportunidad la mujer llegó a estar un tiempo prófuga con su pareja y luego cumplieron dos años de prisión preventiva hasta que fueron absueltos porque no se pudo acreditar "que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato".

En 2026, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar, encaró una nueva investigación contra Sosa, ahora por el deceso de su hija Isabela, quien llegó al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales.