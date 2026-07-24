Se viralizó un video de María Becerra antes de cantar el Himno en el Mundial 2026: "Voy a pensar en Evita"
La artista fue elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo. Así se mostraba María Becerra horas antes.
Tras varios idas y vueltas, María Becerra fue la elegida para cantar el Himno Nacional en la gran final del Mundial 2026 ante España. Con hidalguía y talento, la joven artista se vistió de celeste y blanco para acompañar a la Selección Argentina mientras dejaba al país en lo más alto del mundo.
Lo cierto es que, pese a su trayectoria en los escenarios, la Nena de Argentina vivió con total nerviosismo este momento, lo que es absolutamente lógico.
En las últimas horas, se viralizó un video que muestra cómo estaba la cantante en la previa de tamaño momento: "Ahí me desarmo, me muero", señaló María, en torno al momento de interpretar el Himno. Aunque, señaló con esperanza: "Voy a pensar en Evita", en referencia a Eva Perón, la "abanderada de los humildes".
"Ahora estoy leyendo su biografía", reveló la talentosa artista que, nuevamente, demostró por qué fue la elegida para vivir ese trascendental momento.
VIDEO: el momento en que María Becerra les contó a sus padres que cantaría el Himno
María Becerra volvió a emocionar a sus fanáticos al compartir un video muy especial en sus redes sociales. La cantante publicó el momento en el que les contó a sus padres que había sido elegida para protagonizar uno de los instantes más importantes de la previa del partido decisivo del Mundial 2026.
La artista registró la conversación antes del encuentro y ahora decidió compartirla con sus seguidores. El video rápidamente se volvió viral por la espontánea reacción de su familia y la emoción que despertó la noticia.
Todo comenzó con una pregunta que llamó la atención de sus padres. "Che, escuchame, ¿me escuchan ahí?", dijo María al iniciar la charla. Del otro lado, ellos respondieron: "Sí, ¿qué pasa?". Luego, la cantante les preguntó: "Escuchen, ¿qué tienen que hacer ustedes el 19?". Sin entender demasiado el motivo de la consulta, sus papás respondieron: "¿De qué? ¿Este mes?".
Fue entonces cuando llegó la gran revelación. Con una sonrisa imposible de ocultar, María les anunció: "Ah, bueno, no, se van a venir conmigo a ver la final del mundo. Se van a venir conmigo a ver la final del mundo porque su hija canta el himno nacional en la final del mundo, ¡mocho! ¡Voy a cantar el himno!".
La sorpresa y la felicidad de sus padres quedaron reflejadas en la conversación, que hoy cobra un significado aún más especial después de que la cantante cumpliera ese sueño al interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial.
Tras la publicación, el video se llenó de comentarios de fanáticos que celebraron el emotivo intercambio familiar y destacaron el orgullo de ver a María Becerra representar al país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.
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