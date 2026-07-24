Se viralizó un video de María Becerra antes de cantar el Himno en el Mundial 2026: "Voy a pensar en Evita"

La artista registró la conversación antes del encuentro y ahora decidió compartirla con sus seguidores. El video rápidamente se volvió viral por la espontánea reacción de su familia y la emoción que despertó la noticia.

Todo comenzó con una pregunta que llamó la atención de sus padres. "Che, escuchame, ¿me escuchan ahí?", dijo María al iniciar la charla. Del otro lado, ellos respondieron: "Sí, ¿qué pasa?". Luego, la cantante les preguntó: "Escuchen, ¿qué tienen que hacer ustedes el 19?". Sin entender demasiado el motivo de la consulta, sus papás respondieron: "¿De qué? ¿Este mes?".

Fue entonces cuando llegó la gran revelación. Con una sonrisa imposible de ocultar, María les anunció: "Ah, bueno, no, se van a venir conmigo a ver la final del mundo. Se van a venir conmigo a ver la final del mundo porque su hija canta el himno nacional en la final del mundo, ¡mocho! ¡Voy a cantar el himno!".

La sorpresa y la felicidad de sus padres quedaron reflejadas en la conversación, que hoy cobra un significado aún más especial después de que la cantante cumpliera ese sueño al interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial.

Tras la publicación, el video se llenó de comentarios de fanáticos que celebraron el emotivo intercambio familiar y destacaron el orgullo de ver a María Becerra representar al país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.