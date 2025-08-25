Estudiantes le ganó por la mínima a Aldosivi y es líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025
Con un gol de González Pirez en el arranque, y el arquero Muslera como figura, el "Pincha" volvió a la victoria para trepar a la cima.
En uno de los partidos que cerró la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata, que atraviesa un gran momento en el plano internacional tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, venció 1-0 este lunes a Aldosivi en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Leandro González Pirez, a los 12 minutos de juego, marcó el único tanto del encuentro, para que el "Pincha" sume 12 unidades y se suba a la cima de la Zona A del certamen.
El objetivo del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez era dejar atrás la derrota sufrida ante Banfield. Venía de superar a Cerro Porteño en una serie ajustada que definió con un penal de Santiago Ascacíbar y ahora quiere trasladar ese envión a la competencia local.
Del otro lado estuvo un Aldosivi que llegaba al encuentro sumido en una racha negativa. El conjunto marplatense todavía no ganó en el torneo: suma apenas tres puntos en seis fechas y ocupa la última posición.
A las dificultades futbolísticas se le suman varios problemas físicos en el plantel: Gonzalo Mottes y Alejandro Villarreal no estuvieron disponibles por lesiones musculares, mientras que Jonathan Cabral, Roberto Bochi y Justo Giani arrastran distintas molestias que ponían en duda su presencia.
Estudiantes vs. Aldosivi: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier.
Estudiantes vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Sebastián Zunino.
- TV: TNT Sports Premium.
