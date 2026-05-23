Gran reacción: Franco Colapinto casi choca a Fernando Alonso tras una imprudente maniobra de Aston Martin

Pocos minutos después del tenso cruce, las autoridades de la carrera confirmaron que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) abrió una investigación formal contra la escudería Aston Martin bajo la carátula de "unsafe release" (salida insegura de boxes).

Las repeticiones sugieren que se trató de un grosero error de cálculo por parte de los ingenieros del equipo de Silverstone, quienes le dieron luz verde al asturiano sin percatarse de que el joven bonaerense ya venía lanzado por el carril.