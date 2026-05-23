Gran reacción: Franco Colapinto casi choca a Fernando Alonso tras una imprudente maniobra de Aston Martin
En el inicio de la clasificación del Gran Premio de Canadá, el piloto argentino de Alpine tuvo que esquivar al español en la calle de boxes.
La clasificación tradicional del Gran Premio de Canadá comenzó con máxima tensión para Franco Colapinto. Justo en el inicio de la sesión, el piloto argentino estuvo a punto de protagonizar un violento choque con Fernando Alonso en la calle de boxes, debido a una peligrosa e imprudente salida del bicampeón mundial que obligó al de Alpine a reaccionar con reflejos felinos.
El incidente ocurrió en el momento exacto en que los monoplazas se disponían a salir a la pista para abrir la tanda clasificatoria. Colapinto venía transitando correctamente por el carril rápido del pit lane cuando, de manera imprevista y sin esperar el hueco correspondiente, el Aston Martin de Alonso se lanzó desde su garaje directamente sobre la trayectoria del argentino.
Con el espacio extremadamente reducido por la presencia de otros mecánicos y estructuras, el pilarense Colapinto demostró toda su jerarquía y "muñeca" para corregir el rumbo de su Alpine en una fracción de segundo, esquivando el auto del español por apenas unos centímetros y evitando un accidente que hubiese dejado a ambos fuera de competencia.
La FIA investiga a Aston Martin y Fernando Alonso por el casi choque con Franco Colapinto
La transmisión oficial no tardó en replicar las imágenes de la milagrosa esquivada de Franco Colapinto, que encendieron la polémica de inmediato en el circuito Gilles Villeneuve.
Pocos minutos después del tenso cruce, las autoridades de la carrera confirmaron que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) abrió una investigación formal contra la escudería Aston Martin bajo la carátula de "unsafe release" (salida insegura de boxes).
Las repeticiones sugieren que se trató de un grosero error de cálculo por parte de los ingenieros del equipo de Silverstone, quienes le dieron luz verde al asturiano sin percatarse de que el joven bonaerense ya venía lanzado por el carril.
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