Córdoba: reconocido periodista murió tras ser atropellado por un colectivo

El accidente ocurrió cuando una unidad de la línea 28 de la empresa Tamse giraba hacia la zona del Patio Olmos y embistió a Wainberg.

Quién era Salomón "Lalo" Wainberg

Wainberg desarrolló una extensa trayectoria vinculada con el periodismo y la radio cordobesa. Era licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional. Durante más de tres décadas compartió junto a Ana Nélida "Lita" Sued la conducción del programa dominical "Kol Hashalom - La Voz de la Paz".

Al momento de su muerte, conducía el programa La Voz de la Paz, un ciclo de los domingos por LV2 Córdoba.

El hombre era licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional; y desarrolló gran parte de su carrera en radio, lo que lo convirtió en una de las voces más habituales de los domingos en la ciudad.

Su trabajo estuvo especialmente ligado a la difusión de contenidos educativos y culturales, además de temas relacionados con la comunidad judía.

Uno de sus programas más reconocidos fue Kol Hashalom - La Voz de la Paz, que conducía junto a Ana Nélida “Lita” Sued y se transformó en un espacio de referencia para la comunidad judía de Córdoba.

En medio del dolor por su fallecimiento, los allegados y colegas lo despidieron en las redes sociales, con mensajes que destacaban su extensa carrera y su aporte a la cultura.

El accidente ocurrió el jueves, alrededor de las 14, en las calles Chacabuco y Arturo Illía, en pleno centro de la capital provincial. Una unidad de la línea 28 giraba hacia la zona de Patio Olmos y embistió a Wainberg, que cruzaba por la senda peatonal.

El impacto le provocó un grave traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado al Hospital de Urgencias. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre murió al día siguiente.