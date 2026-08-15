Córdoba: reconocido periodista murió tras ser atropellado por un colectivo
Salomón “Lalo” Wainberg tenía 71 años y una extensa trayectoria en los medios de comunicación cordobeses.
La ciudad de Córdoba se vio sacudida por la muerte de Salomón “Lalo” Wainberg, un periodista y locutor de 70 años que fue atropellado por un colectivo urbano en pleno centro de la capital provincial.
El accidente ocurrió el jueves en la concurrida intersección de Chacabuco y Arturo Illía. Wainberg sufrió heridas de extrema gravedad y, pese al trabajo de los profesionales médicos, falleció este viernes.
De acuerdo con la información conocida, una unidad de la línea 28 de Tamse circulaba por el sector y realizaba un giro en dirección hacia la zona del Patio Olmos.
Por circunstancias que deberán determinarse, el colectivo embistió a Wainberg mientras el periodista cruzaba por la senda peatonal. Producto del fuerte impacto, el hombre sufrió un grave traumatismo de cráneoy debió recibir asistencia médica de urgencia.
Su estado era delicado y permaneció bajo atención médica durante las horas siguientes. Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento.
Quién era Salomón "Lalo" Wainberg
Wainberg desarrolló una extensa trayectoria vinculada con el periodismo y la radio cordobesa. Era licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional. Durante más de tres décadas compartió junto a Ana Nélida "Lita" Sued la conducción del programa dominical "Kol Hashalom - La Voz de la Paz".
Al momento de su muerte, conducía el programa La Voz de la Paz, un ciclo de los domingos por LV2 Córdoba.
El hombre era licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional; y desarrolló gran parte de su carrera en radio, lo que lo convirtió en una de las voces más habituales de los domingos en la ciudad.
Su trabajo estuvo especialmente ligado a la difusión de contenidos educativos y culturales, además de temas relacionados con la comunidad judía.
Uno de sus programas más reconocidos fue Kol Hashalom - La Voz de la Paz, que conducía junto a Ana Nélida “Lita” Sued y se transformó en un espacio de referencia para la comunidad judía de Córdoba.
En medio del dolor por su fallecimiento, los allegados y colegas lo despidieron en las redes sociales, con mensajes que destacaban su extensa carrera y su aporte a la cultura.
El accidente ocurrió el jueves, alrededor de las 14, en las calles Chacabuco y Arturo Illía, en pleno centro de la capital provincial. Una unidad de la línea 28 giraba hacia la zona de Patio Olmos y embistió a Wainberg, que cruzaba por la senda peatonal.
El impacto le provocó un grave traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado al Hospital de Urgencias. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre murió al día siguiente.
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