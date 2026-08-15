Central Córdoba vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ferroviario" sumas dos victorias consecutivas y busca extender su buen presente cuando reciba a Instituto, este domingo desde las 20.15. Los detalles en la nota.
Central Córdoba e Instituto se miden este domingo, desde las 20.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El "Ferroviario" se encuentra en levantada desde la llegada de Sebastián Domínguez como entrenador. Tras un comienzo con dos derrotas consecutivas ante Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán, el conjunto santiagueño reaccionó y consiguió dos triunfos al hilo: venció 1-0 a San Lorenzo y luego se impuso 2-1 ante Unión en Santa Fe.
Del otro lado estará un Instituto que ganó sus tres últimos compromisos del Clausura, frente a Platense, Lanús y Gimnasia de Mendoza, y suma nueve puntos, por lo que llega como uno de los principales protagonistas de la Zona A. Ahora, el equipo de Diego Flores intentará prolongar su racha positiva en Santiago del Estero.
El partido tendrá como árbitro principal a Darío Herrera, quien estará acompañado por Diego Martín y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro. En el VAR estará José Carreras.
Formaciones de Central Córdoba vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
- Hora: 20.15.
- Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
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