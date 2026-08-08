Independiente Rivadavia ganó en el debut de Maxi Salas

Tras un primer tiempo de poco vuelo y escasas situaciones de peligro, las grandes emociones se hicieron esperar hasta los últimos veinte minutos del encuentro. La apertura del marcador llegó a los 25 minutos mediante un penal sancionado por mano de Nicolás Talpone, que Álex Arce cambió por gol. Apenas nueve minutos después, el propio atacante conectó un preciso derechazo cruzado para establecer el 2-0 a favor de los locales.