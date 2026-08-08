Independiente Rivadavia ganó en el debut de Maxi Salas
Independiente Rivadavia superó por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó muy cerca de la punta. Álex Arce brilló con un doblete fundamental.
El equipo mendocino de Independiente Rivadavia logró una importante victoria por 2-1 como local frente a Estudiantes de Río Cuarto, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol. Tras un desarrollo de menor a mayor, el triunfo permite a los dirigidos por Alfredo Berti acomodarse en la zona alta de la tabla.
El doblete de Álex Arce que definió el partido para Independiente Rivadavia
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Tras un primer tiempo de poco vuelo y escasas situaciones de peligro, las grandes emociones se hicieron esperar hasta los últimos veinte minutos del encuentro. La apertura del marcador llegó a los 25 minutos mediante un penal sancionado por mano de Nicolás Talpone, que Álex Arce cambió por gol. Apenas nueve minutos después, el propio atacante conectó un preciso derechazo cruzado para establecer el 2-0 a favor de los locales.
El único descuento de la jornada para el conjunto cordobés ocurrió a los 42 minutos del complemento. Un error del arquero Nicolás Bolcato dejó la pelota suelta dentro del área chica, situación inmejorable que el volante Gabriel Alanís no desperdició para empujar el balón y sellar el 2-1 definitivo.
Con estos tres valiosos puntos, el conjunto de Berti alcanzó el tercer puesto de la zona B con siete unidades. Por su parte, el elenco de Río Cuarto quedó relegado a la duodécima posición del grupo.
En la próxima fecha, el equipo mendocino tendrá la dura misión de visitar a Belgrano el viernes 14 de agosto a partir de las 19:00. Mientras tanto, los dirigidos por Rubén Forestello buscarán una rápida recuperación cuando reciban en su estadio a Atlético Tucumán el lunes 17 a las 14:45.
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