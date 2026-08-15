Tragedia en la autovía 19: un joven murió en un accidente cuando volvía del velorio de su hermana
El accidente ocurrió cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.Otras dos personas resultaron heridas. Nueve horas después, una mujer murió tras colisionar su camioneta contra un camión que transportaba cereales.
La tragedia golpeó a una familia de Río Tercero: un joven de 29 años perdió la vida en un choque fatal sobre la autovía 19, cuando regresaba del velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe.
El trágico accidente ocurrió el jueves por la tarde a la altura de Josefina, cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por causas que están siendo investigadas, un Citroën Basalt embistió violentamente a un camión que transportaba garrafas de gas.
En el Basalt, Francisco Gómez de 29 años que regresaba desde la ciudad de Santa Fe junto a su padre, Luis y su hermano Diego, murió por el impacto. Según publicó Diario Río Tercero, habían viajado por un velorio de una hija de Luis y volvían hacia la provincia de Córdoba cuando ocurrió el accidente fatal.
Fuentes policiales confirmaron que Diego iba al volante cuando embistieron al camión que era conducido por un hombre de la localidad de Frontera. Francisco estaba de acompañante y fue quien recibió la peor parte del impacto.
Diego que iba al volante resultó ileso, pero su padre no. Y fue derivado hacia el Hospital de San Francisco donde quedó internado bajo observación. No hay información de sus estado de salud, pero confirmaron que está fuera de peligro.
La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.
Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad acompaña a los familiares en medio del dolor.
Horas después, una mujer perdió la vida tras colisionar con un camión en la misma autovía
Nueve horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, otro siniestro fatal en la misma autovía y casi a la misma altura, en Josefina.
En este caso, ocurrió en el kilómetro 122 a sólo cuatro de distancia de donde colisionaron más temprano el Citröen con el camión de gas.
Allí una mujer que iba en una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas de la provincia de Córdoba murió tras impactar contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales, según informó ElDoce TV.
Igual que el accidente anterior. La víctima fatal iba de acompañante. Según informaron fuentes policiales, los tres tripulantes restantes de la camioneta resultaron ilesos.
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