Tragedia en la autovía 19: un joven murió en un accidente cuando volvía del velorio de su hermana

La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad acompaña a los familiares en medio del dolor.

Horas después, una mujer perdió la vida tras colisionar con un camión en la misma autovía



Nueve horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, otro siniestro fatal en la misma autovía y casi a la misma altura, en Josefina.

En este caso, ocurrió en el kilómetro 122 a sólo cuatro de distancia de donde colisionaron más temprano el Citröen con el camión de gas.

En la camioneta que embistió al camión que transportaba cereales, murió una mujer. Foto. El DoceTV.

Allí una mujer que iba en una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas de la provincia de Córdoba murió tras impactar contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales, según informó ElDoce TV.

Igual que el accidente anterior. La víctima fatal iba de acompañante. Según informaron fuentes policiales, los tres tripulantes restantes de la camioneta resultaron ilesos.