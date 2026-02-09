Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Celeste viene de caer 2-1 como visitante ante Banfield, resultado que dejó como único respiro el empate sin goles frente a Argentinos Juniors, en un encuentro que marcó el regreso del fútbol de Primera División a Río Cuarto. En ese contexto, la llegada de una figura de peso como Ramón “Wanchope” Ábila apunta a jerarquizar un plantel con escasa experiencia en el máximo nivel, en la búsqueda de mayor poder ofensivo y carácter para competir en la categoría.