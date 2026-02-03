Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs Sarmiento por el Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia y Sarmiento jugarán este martes desde las 21.15 en el Estadio Bautista Gargantini, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura. El equipo mendocino atraviesa un gran inicio de temporada y quiere estirar su buen momento ante un rival que llega entonado.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti es uno de los protagonistas de la Zona B y pretende mantenerse en los puestos de vanguardia. Enfrente estará el equipo de Facundo Sava, que viene de un triunfo fundamental y apunta a sumar fuera de casa para despegarse de los promedios.
La Lepra mendocina comenzó el año de manera casi inmejorable. Venció a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina, superó a Atlético Tucumán en un partido polémico atravesado por una fuerte tormenta y logró una valiosa remontada en el Ducó para derrotar a Huracán. Además, el club espera por el regreso de Sebastián Villa, quien resolvió su situación contractual y ya está en condiciones de volver a jugar. Su reaparición podría adelantarse tras la lesión de Alex Arce, que será baja por más de un mes y obligó al cuerpo técnico a rearmar el ataque.
El Verdolaga llega a Mendoza luego de un triunfazo por 1 a 0 frente a Banfield, con gol de Diego Churín, resultado que le permitió dejar atrás la dura derrota sobre la hora ante Argentinos Juniors en la fecha anterior. Ese triunfo renovó las ilusiones del equipo de Junín de escaparle rápidamente al fondo de la tabla de promedios, donde solo supera al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Para este encuentro, Facundo Sava no podrá contar con Juan Manuel Insaurralde, expulsado con roja directa en la primera fecha del campeonato.
Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Sarmiento por el Torneo Apertura
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Yair Arizmendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
