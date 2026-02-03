Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Sarmiento

La Lepra mendocina comenzó el año de manera casi inmejorable. Venció a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina, superó a Atlético Tucumán en un partido polémico atravesado por una fuerte tormenta y logró una valiosa remontada en el Ducó para derrotar a Huracán. Además, el club espera por el regreso de Sebastián Villa, quien resolvió su situación contractual y ya está en condiciones de volver a jugar. Su reaparición podría adelantarse tras la lesión de Alex Arce, que será baja por más de un mes y obligó al cuerpo técnico a rearmar el ataque.