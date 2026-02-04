Sebastián Villa respondió a hinchas de Boca por su guiño a River: "Soy un trabajador"

El extremo también destacó su presente en la Lepra mendocina, equipo al que se reincorporó para disputar la Copa Libertadores tras no recibir una oferta que lo convenciera. En su regreso, dio una asistencia y dejó en claro su compromiso con el club. “El apoyo de la gente, de los dirigentes, técnico y jugadores es muy grande, estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas”, señaló.

Además, reveló que existió una posibilidad de emigrar al fútbol brasileño. “Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”, comentó, antes de ilusionarse con una convocatoria a la Selección de Colombia para el Mundial. “Ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace”, expresó.

Por último, Villa se refirió a su situación personal y judicial, luego de haber cumplido su condena por violencia de género y tras haber sido absuelto en otra causa. “Todos cometemos errores, lo pagué... Soy una persona madura, ahora pude renacer gracias a Dios y hacer las cosas bien”, concluyó.