Sebastián Villa respondió a hinchas de Boca por su guiño a River: "Soy un trabajador"
El colombiano explicó su acercamiento al Millonario tras las críticas de hinchas de Boca, habló de su futuro y ratificó su compromiso con Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa volvió a ser noticia tras su regreso a Independiente Rivadavia y se refirió a las críticas de hinchas de Boca por su acercamiento a River. El delantero colombiano explicó los motivos personales y profesionales que influyeron en su postura durante el último mercado de pases.
El atacante de 29 años volvió a sumar minutos este martes en la victoria de Independiente Rivadavia por 2-1 frente a Sarmiento y, tras el encuentro, se refirió a la polémica que se generó por su reconocido deseo de jugar en River pese a su pasado en Boca.
En diálogo con ESPN, Villa contó cómo reaccionaron algunos hinchas del Xeneize, club en el que jugó entre 2018 y 2023, luego de sus declaraciones públicas durante enero. “Por ahí algunos me escribían o me decían en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que su situación personal fue determinante en su postura durante el mercado de pases. “Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro, en el de mi familia”, agregó el delantero colombiano.
El futuro de Sebastian Villa y su presente en Independiente Rivadavia
Más allá de que su llegada a River no se concretó, Villa no descartó que pueda darse en otro momento. “Todo puede pasar... Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas. Sigo ahora defendiendo los colores de Independiente Rivadavia”, afirmó.
El extremo también destacó su presente en la Lepra mendocina, equipo al que se reincorporó para disputar la Copa Libertadores tras no recibir una oferta que lo convenciera. En su regreso, dio una asistencia y dejó en claro su compromiso con el club. “El apoyo de la gente, de los dirigentes, técnico y jugadores es muy grande, estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas”, señaló.
Además, reveló que existió una posibilidad de emigrar al fútbol brasileño. “Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”, comentó, antes de ilusionarse con una convocatoria a la Selección de Colombia para el Mundial. “Ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace”, expresó.
Por último, Villa se refirió a su situación personal y judicial, luego de haber cumplido su condena por violencia de género y tras haber sido absuelto en otra causa. “Todos cometemos errores, lo pagué... Soy una persona madura, ahora pude renacer gracias a Dios y hacer las cosas bien”, concluyó.
