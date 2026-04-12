Estudiantes de Río Cuarto apartó a varios futbolistas por falta de compromiso deportivo

Además, se explicó que "esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre". Por último, en el comunicado que se viralizó en las redes sociales se detalló cómo será la situación de los jugadores involucrados: "Los jugadores afectados entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club".