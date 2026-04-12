Estudiantes de Río Cuarto apartó a varios futbolistas por falta de compromiso deportivo
Estudiantes de Río Cuarto decidió apartar futbolistas del plantel profesional por no cumplir con el compromiso y objetivos deportivos del club.
Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento de tensión interna luego de que la dirigencia confirmara la decisión de apartar a varios futbolistas del plantel profesional por tiempo indeterminado. La medida fue comunicada oficialmente por el club a través de un comunicado en el que se detallaron los motivos de la determinación, vinculados al rendimiento y la actitud de los jugadores dentro del proyecto deportivo.
Según se informó en las redes sociales, la decisión fue tomada de manera conjunta entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras analizar distintas situaciones que no se ajustan a los estándares que la institución pretende sostener.
Estudiantes de Río Cuarto apartó a varios futbolistas por falta de compromiso deportivo
En el comunicado, el club expresó: "La dirigencia de Asociación Atlética Estudiantes comunica a los socios, simpatizantes y a la opinión pública en general que se ha tomado la determinación de apartar por tiempo indeterminado del plantel profesional a un grupo de futbolistas de la institución".
Además, se explicó que "esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre". Por último, en el comunicado que se viralizó en las redes sociales se detalló cómo será la situación de los jugadores involucrados: "Los jugadores afectados entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club".
De esta manera, el club cordobés busca reordenar su plantel en medio de un contexto deportivo que exige resultados y un mayor nivel de compromiso por parte de sus integrantes de cara a la segunda parte de un campeonato dónde se definirán los descensos a la segunda categoría del fútbol argentino.
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