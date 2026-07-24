Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Tras golear a Nacional de Montevideo por la Copa Argentina, el Matador afronta la primera fecha del torneo doméstico ante el León del Imperio.
Este sábado a las 14:45 hs, Estudiantes de Río Cuarto y Tigre abren su participación en el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Antonio Candini. El encuentro estará arbitrado por Bryan Gustavo Ferreyra y significará la oportunidad para el Matador de continuar con el empujón anímico que obtuvo en la Copa Sudamericana.
Por supuesto, los de Victoria llegan con el ánimo por las nubes. Tigre de conseguir una enorme victoria como visitante al golear 3-0 a Nacional de Montevideo en el Gran Parque Central por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el ámbito local busca revancha rápida, ya que viene de quedar eliminado sorpresivamente en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.
En tanto, el conjunto cordobés debuta en el torneo como local buscando hacerse fuerte en su casa y revertir el antecedente más reciente frente al Matador, que lo derrotó 2-0 en la primera fecha del Apertura disputado en Victoria.
Terna arbitral de Estudiantes (RC) vs. Tigre
- Árbitro: Bryan Gustavo Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Silvio Trucco
- Asistente VAR: Nahuel Viñas
Datos del partido:
- Hora: 14.45
- Estadio: Antonio Candini
- Transmisión: TNT Sports
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