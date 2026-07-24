Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por supuesto, los de Victoria llegan con el ánimo por las nubes. Tigre de conseguir una enorme victoria como visitante al golear 3-0 a Nacional de Montevideo en el Gran Parque Central por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el ámbito local busca revancha rápida, ya que viene de quedar eliminado sorpresivamente en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.