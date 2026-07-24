Juanfer Quintero se va de River: el comunicado del club tras un arreglo de común acuerdo

"El entrenador dijo una cosa, pero yo hablé con el presidente otra. Y desde que me fui no volví a hablar con el entrenador", disparó el autor del histórico gol en Madrid, exponiendo la falta de diálogo directo tras el receso.

"Creo que todo está claro. Por sus formas en las que juega, yo como jugador voy a respetar las decisiones que toma, pero nunca va a haber una falta de respeto. Todo el mundo sabe que seguramente no soy prioridad para él; no sé qué tanta vuelta hay sobre si vuelvo o no. Lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente", explicó el colombiano.

Para cerrar, el colombiano dejó al descubierto la pauta que marcaría su eventual retorno o la definitiva rescisión de su vínculo: "Si yo fuera prioridad, a los dos días me llama y me dice 'te necesito acá' y créeme que a los dos días estoy. Estoy buscando lo mejor para mí y para el club, no cambia nada que se diga que yo no volví".