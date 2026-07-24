River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El inicio del segundo semestre del 2026 estuvo lejos de ser el esperado para el Millonario. Golpeado por las bajas de peso —entre futbolistas apartados por la dirigencia y licencias posmundialistas—, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet sufrió un duro traspié al caer 3-1 frente a Aldosivi en Salta por los 16avos de la Copa Argentina.