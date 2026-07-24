River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Tras la feroz caída ante Aldosivi por Copa Argentina, el Chacho Coudet intentará dar una mejor impresión con su equipo ante el Guapo. Todos los detalles.
Con la necesidad imperiosa de dar vuelta la página tras el duro golpe sufrido en la Copa Argentina frente a Aldosivi, River se prepara para hacer su presentación en el Torneo Clausura. El equipo del Chacho Coudet recibirá este sábado a Barracas Central en el Estadio Monumental a partir de las 19:15 horas.
El inicio del segundo semestre del 2026 estuvo lejos de ser el esperado para el Millonario. Golpeado por las bajas de peso —entre futbolistas apartados por la dirigencia y licencias posmundialistas—, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet sufrió un duro traspié al caer 3-1 frente a Aldosivi en Salta por los 16avos de la Copa Argentina.
Tras el categórico rechazo de su hinchada en el Martearena, el Millo saltará al campo de juego con la obligación de lavar su imagen frente a su gente.
Para Barracas Central, la visita al Monumental representa tanto un desafío como un estigma: desde su desembarco en la máxima categoría en 2022, cayó en las cuatro oportunidades en las que pisó Núñez, sufriendo 13 goles en contra y convirtiendo apenas uno.
Sin embargo, el Guapo renueva las ilusiones de la mano de Damián Ayude, quien asumió la conducción técnica tras el ciclo de Rubén Darío Insua.
Con un plantel ajustado tras las altas de Juan Barbieri y Elías Pereyra, pero resentido por la partida del atacante Facundo Bruera, el equipo llega con rodaje de pretemporada: un contundente 3-0 en un ensayo ante Colegiales y dos empates sin goles frente a Lanús.
Probables formaciones de River vs. Barracas Central
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Barracas: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.
Los datos de River vs. Barracas Central
- Hora: 19.15.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Estadio: Monumental.
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