Estudiantes se impuso 2-0 ante Gimnasia en el clásico platense

Por el lado del Lobo, el panorama es más complicado. El conjunto albiazul sigue sin poder levantar su nivel y suma apenas 13 puntos en la Zona B, lo que lo mantiene lejos de los primeros puestos y lo deja a cinco unidades del descenso en la Tabla Anual. A pesar del esfuerzo, el equipo no logró incomodar al rival y volvió a irse con las manos vacías de un clásico en el que Estudiantes volvió a demostrar.