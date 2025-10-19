Estudiantes se impuso 2-0 ante Gimnasia en el clásico platense
Con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo, el Pincha volvió a ganar el clásico y se afianza en la cima de la Zona A con 21 puntos. El Lobo sigue complicado en la tabla anual y quedó a cinco unidades del descenso.
En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes de La Plata mostró su jerarquía y venció 2-0 a Gimnasia por la fecha 13 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue superior durante gran parte del encuentro y volvió a dejar en claro la diferencia actual entre ambos clubes.
El primer gol llegó a través de Edwin Cetré, quien abrió el marcador tras una gran jugada colectiva. Luego, Guido Carrillo amplió la ventaja y selló el resultado definitivo para un Estudiantes que no detiene su marcha. Con este triunfo, el Pincha alcanzó los 21 puntos y se mantiene como único líder de la Zona A.
Por el lado del Lobo, el panorama es más complicado. El conjunto albiazul sigue sin poder levantar su nivel y suma apenas 13 puntos en la Zona B, lo que lo mantiene lejos de los primeros puestos y lo deja a cinco unidades del descenso en la Tabla Anual. A pesar del esfuerzo, el equipo no logró incomodar al rival y volvió a irse con las manos vacías de un clásico en el que Estudiantes volvió a demostrar.
Edwin Cetré, de cabeza, abrió el marcador en La Plata:
Guido Carrillo estiró la ventaja en el arranque del segundo tiempo:
Formaciones del encuentro
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes vs. Gimnasia: datos del partido
- Hora: 15.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi
