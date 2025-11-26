Tras la polémica con Estudiantes y Rosario Central, habrá un nuevo pasillo de campeón en el fútbol argentino

La determinación cayó pésimo en La Plata, y el equipo pincharrata expresó su desacuerdo de la manera más visible posible: dando la espalda mientras el plantel canalla ingresaba al campo. Esa imagen se volvió viral y puso en cuestión la obligatoriedad y el momento elegido para los pasillos en plena competencia. En este caso, la situación es muy distinta. Lanús llega de ganar un título internacional oficial —la Copa Sudamericana— y se trata de un reconocimiento habitual cuando un club argentino se consagra en torneos continentales, por lo que no hay resistencia ni rechazo por parte de los involucrados.