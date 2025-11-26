Tras la polémica con Estudiantes y Rosario Central, habrá un nuevo pasillo de campeón en el fútbol argentino
AFA confirmó que Tigre deberá hacerle pasillo a Lanús por su reciente consagración en la Copa Sudamericana: todos los detalles.
La imagen de Estudiantes dándole la espalda a Rosario Central en el Gigante de Arroyito tras ser obligados por la AFA a realizar el pasillo de campeón todavía sigue dando vueltas por el país. La escena, que recorrió el mundo y abrió un debate sobre la pertinencia de estos homenajes en medio de los torneos, tendrá ahora un nuevo capítulo: este miércoles habrá otro pasillo de campeón, pero sin el nivel de polémica del anterior.
Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, recibirá a Tigre desde las 21:30 en La Fortaleza por el cierre de los octavos de final del Torneo Clausura, y la Asociación del Fútbol Argentino ya les comunicó a ambos clubes que el Matador deberá formar el pasillo para reconocer al Granate por su título internacional conquistado ante Atlético Mineiro.
El nuevo reconocimiento llega apenas tres días después de lo ocurrido en Arroyito, donde Estudiantes fue obligado por AFA a saludar a Rosario Central por haber sido declarado “campeón anual” tras la finalización de la fase de grupos del Clausura.
La determinación cayó pésimo en La Plata, y el equipo pincharrata expresó su desacuerdo de la manera más visible posible: dando la espalda mientras el plantel canalla ingresaba al campo. Esa imagen se volvió viral y puso en cuestión la obligatoriedad y el momento elegido para los pasillos en plena competencia. En este caso, la situación es muy distinta. Lanús llega de ganar un título internacional oficial —la Copa Sudamericana— y se trata de un reconocimiento habitual cuando un club argentino se consagra en torneos continentales, por lo que no hay resistencia ni rechazo por parte de los involucrados.
A las 21:30, Tigre y Lanús cerrarán la llave de octavos del Clausura en La Fortaleza. El ganador enfrentará a Racing en los cuartos de final del torneo.
El fixture de los cuartos de final del Torneo Clausura
- Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera.
- Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia.
- Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Lanús/Tigre – Cilindro de Avellaneda.
