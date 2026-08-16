La decisión que tomó Alexis Steimbach tras ser expulsado en el clásico entre Gimnasia y Estudiantes

La actuación de Steimbach generó todavía más repercusión por el buen momento que atravesaba el futbolista. El defensor venía teniendo rendimientos destacados y había sido protagonista incluso en el triunfo de Gimnasia frente a River en el Bosque, donde convirtió el gol de aquella victoria. Sin embargo, la expulsión ante Estudiantes lo convirtió en uno de los principales apuntados por los hinchas del Lobo. Frente a la cantidad de mensajes que recibió en su cuenta personal, el futbolista tomó la decisión de limitar los comentarios de sus publicaciones.