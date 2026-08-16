La decisión que tomó Alexis Steimbach tras ser expulsado en el clásico entre Gimnasia y Estudiantes
El futbolista del Lobo recibió una ola de críticas después de la roja ante Estudiantes y tomó una medida en sus redes sociales.
Alexis Steimbach quedó en el centro de las críticas después de la dura derrota de Gimnasia ante Estudiantes en el clásico platense. El futbolista fue expulsado en el primer tiempo por una fuerte infracción sobre Gastón Benedetti y, luego de la ola de comentarios negativos que recibió en redes sociales, decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram.
La expulsión del futbolista fue uno de los momentos que marcó el desarrollo del partido. El Lobo había logrado plantarse bien como visitante y mantenía el encuentro bajo control, pero la tarjeta roja modificó por completo el panorama del clásico. Steimbach fue con demasiada intensidad y terminó viendo la roja por una fuerte patada. La decisión dejó al equipo del Pata Pereyra con un jugador menos y generó inmediatamente el enojo de los hinchas, que apuntaron contra él a través de las redes sociales.
El escenario empeoró pocos minutos después. Estudiantes aprovechó la superioridad numérica y consiguió abrir el marcador, obligando a Gimnasia a cambiar sus planes para intentar mantenerse con vida en el partido.
La situación terminó de complicarse en el comienzo del segundo tiempo, cuando Germán Conti también fue expulsado y dejó a Gimnasia con nueve jugadores. A partir de ese momento, el clásico quedó prácticamente sentenciado y el Pincha terminó imponiéndose por un contundente 4-0.
La actuación de Steimbach generó todavía más repercusión por el buen momento que atravesaba el futbolista. El defensor venía teniendo rendimientos destacados y había sido protagonista incluso en el triunfo de Gimnasia frente a River en el Bosque, donde convirtió el gol de aquella victoria. Sin embargo, la expulsión ante Estudiantes lo convirtió en uno de los principales apuntados por los hinchas del Lobo. Frente a la cantidad de mensajes que recibió en su cuenta personal, el futbolista tomó la decisión de limitar los comentarios de sus publicaciones.
La tremenda patada de Alexis Steimbach en el clásico platense
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