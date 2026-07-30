Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pincha" busca su primera victoria ante su gente, este sábado, cuando reciba a Defensa y Justicia en Uno. Los detalles en la nota.
Estudiantes buscará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este sábado a Defensa y Justicia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A.
El partido se disputará desde las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata. Con televisación a cargo de ESPN Premium, Sebastián Martínez será el árbitro principal, mientras que Pablo Acevedo y Juan Ricciardi oficiarán como asistentes. Fabrizio Llobet, por su parte, estará en el VAR.
El "Pincha" disputó apenas un encuentro en el certamen. En su debut cayó 2 a 0 frente a Independiente y, posteriormente, el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Boca fue postergado debido a la participación del club de La Ribera en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El "Halcón" comenzó el semestre con el pie izquierdo tras quedar eliminado de la Copa Argentina y luego debutó en el Torneo Clausura con un empate frente a Aldosivi. En ese contexto, Defensa y Justicia buscará dar el golpe en La Plata para empezar a encaminar su presente.
Además, el conjunto de Florencio Varela inició una nueva etapa bajo la conducción de Julio Vaccari, quien regresó al club en este semestre para reemplazar a Mariano Soso e iniciar su segundo ciclo como entrenador de la institución.
Formaciones de Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Brian Aguirre, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
- Hora: 18:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
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