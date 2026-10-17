Estudiantes vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Pincha, con la mirada puesta en la Libertadores, necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. San Lorenzo, por su parte, llega tras vencer a Riestra.
Estudiantes recibe este domingo a San Lorenzo, desde las 18, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado por José Castelli y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El "Pincha" afronta el compromiso en medio de su participación en las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto platense viene de empatar 0-0 frente a Flamengo en el partido de ida y definirá su pase a la final el próximo jueves en el estadio Maracaná.
En el torneo local, Estudiantes llega tras igualar 2-2 ante Central Córdoba, suma 14 puntos y ocupa el noveno puesto de la Zona A, por lo que buscará una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final, sin perder de vista el trascendental compromiso copero.
Por su parte, San Lorenzo también acumula 14 unidades y se ubica décimo en la Zona A, fuera de los ocho lugares que permiten avanzar a los playoffs. El "Ciclón" llega tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra y buscará darle continuidad a ese resultado positivo para escalar posiciones en el campeonato.
Formaciones de Estudiantes vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza; Leandro González Pirez; Tomás Palacios; Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski; José Sosa; Alexis Castro; Miguel Monsalve; Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
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Hora: 18:00.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Héctor Paletta.
TV: TNT Sports.
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