El Cacique Medina cuestionó la inhabilitación de Marcos Rojo: "Nos boicoteamos entre nosotros"

Medina también recordó el desgaste acumulado por Estudiantes durante los últimos meses, con participaciones en distintas competiciones y partidos de alta exigencia: “Fuimos devastados con el calendario. Final, Supercopa, Copa Argentina, y así sucesivamente. Terminamos de perder jugadores, de desgastarnos. Tendríamos que ver un poquito y rever para ayudarnos un poco más”, remarcó.

La sospecha de Medina por la inhabilitación de Marcos Rojo

Otro de los puntos que generó el enojo del entrenador fue la imposibilidad de utilizar a Marcos Rojo en la semifinal frente a Flamengo. El defensor llegó desde Racing para reforzar al Pincha, pero la CONMEBOL rechazó su inscripción al considerar que no cumplía con los requisitos reglamentarios para ser habilitado fuera del período de transferencias.

En ese contexto deslizó sus sospechas sobre un posible trato diferencial hacia el club platense, en medio del conflicto entre Juan Sebastián Verón y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia. “Ni que hablar el tema político con esto de las habilitaciones. No tengo pruebas ni mucho menos, pero hay indicios de que con otros clubes en esta situación se hubiese actuado diferente”, manifestó.

El técnico volvió a insistir en la necesidad de respaldar a los representantes argentinos frente al poderío de los equipos brasileños: “Somos el único equipo argentino que está compitiendo contra tres brasileros. Sabiendo el poderío económico que tienen, el poderío deportivo y el poder político que tienen, acá nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos”, afirmó.

Por último, propuso establecer una medida que permita suspender partidos del campeonato local cuando un equipo argentino llegue a las semifinales de la Copa Libertadores o la Sudamericana.