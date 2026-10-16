El Cacique Medina cuestionó la inhabilitación de Marcos Rojo: "Nos boicoteamos entre nosotros"
El entrenador del Pincha criticó el calendario que debe afrontar el equipo y deslizó sospechas sobre un posible trato desigual por la imposibilidad de contar con el defensor en la Copa Libertadores.
Alexander Medina no ocultó su malestar después del empate sin goles entre Estudiantes de la Plata y Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo cuestionó el calendario del fútbol argentino y apuntó contra la AFA por la falta de respaldo a los equipos que compiten en el plano internacional.
El director técnico también se refirió a la situación de Marcos Rojo, quien no pudo ser habilitado para disputar el primer encuentro de la serie y podría perderse también la revancha en Brasil. El DT del Pincha consideró que la acumulación de compromisos perjudica las posibilidades de los equipos argentinos en los torneos continentales.
Estudiantes deberá recibir a San Lorenzo este domingo, desde las 18, por el Torneo Clausura, antes de viajar a Brasil para buscar la clasificación a la final de la Libertadores.
El Cacique Medina criticó a la AFA por el calendario de Estudiantes
“Hay muchas situaciones que no nos están ayudando y después nos llenamos la boca diciendo que queremos que los equipos argentinos puedan competir a nivel internacional”, expresó Medina. Además, cuestionó la falta de medidas para facilitar la preparación de los clubes que alcanzan las instancias decisivas de las competencias sudamericanas.
“Nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos. Y esto que sirva para el futuro. Llegando a esta instancia hay que tener la posibilidad de suspender algún partido de campeonato para ayudar en el calendario. Después nos llenamos la boca que queremos que los equipos argentinos puedan competir”, sostuvo.
Medina también recordó el desgaste acumulado por Estudiantes durante los últimos meses, con participaciones en distintas competiciones y partidos de alta exigencia: “Fuimos devastados con el calendario. Final, Supercopa, Copa Argentina, y así sucesivamente. Terminamos de perder jugadores, de desgastarnos. Tendríamos que ver un poquito y rever para ayudarnos un poco más”, remarcó.
La sospecha de Medina por la inhabilitación de Marcos Rojo
Otro de los puntos que generó el enojo del entrenador fue la imposibilidad de utilizar a Marcos Rojo en la semifinal frente a Flamengo. El defensor llegó desde Racing para reforzar al Pincha, pero la CONMEBOL rechazó su inscripción al considerar que no cumplía con los requisitos reglamentarios para ser habilitado fuera del período de transferencias.
En ese contexto deslizó sus sospechas sobre un posible trato diferencial hacia el club platense, en medio del conflicto entre Juan Sebastián Verón y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia. “Ni que hablar el tema político con esto de las habilitaciones. No tengo pruebas ni mucho menos, pero hay indicios de que con otros clubes en esta situación se hubiese actuado diferente”, manifestó.
El técnico volvió a insistir en la necesidad de respaldar a los representantes argentinos frente al poderío de los equipos brasileños: “Somos el único equipo argentino que está compitiendo contra tres brasileros. Sabiendo el poderío económico que tienen, el poderío deportivo y el poder político que tienen, acá nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos”, afirmó.
Por último, propuso establecer una medida que permita suspender partidos del campeonato local cuando un equipo argentino llegue a las semifinales de la Copa Libertadores o la Sudamericana.
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