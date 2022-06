Balearon la casa de la madre de un barra de Gimnasia: denuncian que fue en represalia por entrar a UNO

"Mi familia están bien por suerte, se fueron a la mierda. No era para tanto", dijo Medina en diálogo con Doble Amarilla.

El candidato a Presidente del 'Tripero' acusa directamente a la barrabrava de Estudiantes por el violento hecho que según el fue en represalia por la 'visita' que hizo al estadio UNO. "Yo entre a la cancha de ellos pero entre por el restaurant, hice todo bien y no fue para tanto como para que vayan a balear la casa de mi vieja".

balean casa barra gimnasia

"Es folklore pero se lo tomaron a pecho. No me molesta si vienen a mi casa y se la agarran conmigo pero no con la casa de mi vieja porque hay criaturas. Mira si por una pavada matan a una persona. Yo no hice nada malo y el folklore se fue al carajo" sentenció Medina.

La Justicia imputó por este hecho a Medina por 'Incitación a la violencia', cuando desde el 'Pincharrata' lo denunciaron por introducir una medalla con trabajo supuestamente de brujería en el estadio.