Ex DT de México opinó sobre la rivalidad con Argentina: "Ellos ni se voltean a ver"

En el siglo XXI, el Tri apenas pudo ganarles una vez -en la fase de grupos de la Copa América 2004- mientras que los argentinos los superaron en instancias decisivas de la Copa Confederaciones 2005, los Mundiales 2006 y 2010, la Copa América 2007 y, más recientemente, en la fase de grupos del Mundial 2022.

Durante su etapa al mando de México, Herrera no llegó a enfrentar a la Albiceleste, pero sí dirigió al equipo en el Mundial de Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y cayó ante Holanda en un polémico partido. Al año siguiente, conquistó la Copa Oro al vencer a Jamaica en la final. Su balance como seleccionador fue de 36 partidos, con 18 triunfos, 11 empates y 7 derrotas.