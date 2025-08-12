Ex DT de México opinó sobre la rivalidad con Argentina: "Ellos ni se voltean a ver"
El Piojo Herrera dio su visión y aseguró que en Argentina no consideran a México como un rival directo. Además, explicó los motivos.
Miguel “Piojo” Herrera, actual director técnico de la selección de Costa Rica y exentrenador de México entre 2013 y 2015, ofreció una reflexión sincera sobre la relación futbolística entre el Tri y la Selección Argentina. En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, fue contundente: “Ellos ni nos voltean a ver; es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie”.
Según el Piojo, el origen de esta rivalidad proviene más del deseo mexicano por imponerse a una potencia que de una competencia mutua: “La rivalidad es de México con Argentina. Creció porque queremos ganarles, porque son una potencia mundial”, señaló.
Sin embargo, subrayó que la Albiceleste enfoca sus grandes duelos en selecciones como Brasil, Alemania, Holanda, Francia o España, equipos con mayor peso histórico y títulos en el palmarés. Herrera también abordó la principal deuda del fútbol mexicano: no alcanzar una semifinal de Copa del Mundo.
Desde 1986, cuando en su propio país llegaron a cuartos y fueron eliminados por penales frente a Alemania, el país centroamericano no ha podido romper el techo de los octavos de final. “Estamos un escalón abajo, no hemos podido llegar a una semifinal”, lamentó.
La rivalidad entre Argentina y México: Piojo Herrera tiene razón
Los números refuerzan su punto: Argentina y México se han enfrentado en 30 ocasiones, con un saldo ampliamente favorable para la Albiceleste de 15 victorias, 11 empates y solo 4 derrotas.
En el siglo XXI, el Tri apenas pudo ganarles una vez -en la fase de grupos de la Copa América 2004- mientras que los argentinos los superaron en instancias decisivas de la Copa Confederaciones 2005, los Mundiales 2006 y 2010, la Copa América 2007 y, más recientemente, en la fase de grupos del Mundial 2022.
Durante su etapa al mando de México, Herrera no llegó a enfrentar a la Albiceleste, pero sí dirigió al equipo en el Mundial de Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y cayó ante Holanda en un polémico partido. Al año siguiente, conquistó la Copa Oro al vencer a Jamaica en la final. Su balance como seleccionador fue de 36 partidos, con 18 triunfos, 11 empates y 7 derrotas.
