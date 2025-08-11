Video: Maluma interrumpió un show para retar a una madre que asistió con su bebé

Acto seguido, añadió que el sonido estaba a un nivel muy alto y que “ese bebé no quiere estar ahí”. El artista, quien junto a su pareja Susana Gómez es padre de París Londoño Gómez, recalcó que él nunca llevaría a su hija de esa edad a un evento de tal magnitud. “Para la próxima, sea un poco más consciente”, insistió, sugiriendo además que, en caso de asistir, el niño debería contar con protección auditiva adecuada.