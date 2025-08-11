A los 38 años, murió Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe

La televisión mexicana perdió a una de sus figuras más queridas. Juan Carlos Ramírez, actor con una trayectoria marcada por su participación en producciones populares que traspasaron fronteras, como La Rosa de Guadalupe, murió a los 38 años, según confirmó su agencia de representación I Am This. La noticia se generó conmoción en el ambiente artístico y en el público que lo admiraba.