Bronca en Cancún: el fuerte descargo de Thiago Tirante tras un episodio en el aeropuerto

Indignado por la situación, el jugador dejó en claro su postura con un mensaje contundente: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Es inaceptable que a un profesional, o a cualquier persona, se le imponga un pago sin fundamentos legales y bajo presión”. El testimonio generó gran repercusión entre sus seguidores y en la comunidad tenística, que expresó apoyo al argentino y repudio a este tipo de prácticas.